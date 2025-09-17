Gemeinsam mit Wolf: FC Alburg Frauen erstrahlen in neuem Glanz

Eure Mannschaftstrikots waren einfach nicht mehr up-to-date? Genau deshalb verloste das Bauunternehmen Wolf System gemeinsam mit FuPa einen Trikotsatz von FuPa-Partner uhlsport. Eine starke Anzahl von 152 Vereinen in Niederbayern nahmen an dieser Verlosung teil und die Losfee zog schließlich die Frauenmannschaft aus Alburg als strahlender Gewinner.
"Wir freuen uns riesig über den gewonnenen Trikotsatz und bedanken uns ganz herzlich bei dem Sponsor Wolf System und FuPa für die großartige Unterstützung. Der Trikotsatz kommt für uns genau zur richtigen Zeit, da wir dringend einen neuen Satz Trikots benötigt haben", so Nina Mittrop, Trainerin der FC Alburg Frauen.
Georg Wenzl, Geschäftsführer von Wolf System, ist ebenfalls glücklich über die Aktion: "Gemeinsam mit FuPa haben wir ein Gewinnspiel für Amateurvereine gestartet – denn die Unterstützung des Amateursports liegt uns am Herzen. Besonders schön ist es für uns, dass wir der Damenmannschaft des FC Alburg mit einem neuen Trikotsatz eine echte Freude bereiten konnten. Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß mit den neuen Outfits!"