Freuten sich mit den beiden Trainerinnen Kathrin Hiller (li.) und Nina Mittrop (2.v.r.): Georg Wenzl (Geschäftsführer Wolf System / 2.v.l.) und Michael Eder (Sales FuPa / re.). – Foto: FuPa

Gemeinsam mit Wolf: FC Alburg Frauen erstrahlen in neuem Glanz Das Bauunternehmen Wolf System aus Osterhofen unterstützte in einer Aktion mit FuPa einen Verein in Niederbayern mit einem individualisierten Trikotsatz von uhlsport Verlinkte Inhalte Frauen: Landesliga S Alburg

Eure Mannschaftstrikots waren einfach nicht mehr up-to-date? Genau deshalb verloste das Bauunternehmen Wolf System gemeinsam mit FuPa einen Trikotsatz von FuPa-Partner uhlsport. Eine starke Anzahl von 152 Vereinen in Niederbayern nahmen an dieser Verlosung teil und die Losfee zog schließlich die Frauenmannschaft aus Alburg als strahlender Gewinner.

"Wir freuen uns riesig über den gewonnenen Trikotsatz und bedanken uns ganz herzlich bei dem Sponsor Wolf System und FuPa für die großartige Unterstützung. Der Trikotsatz kommt für uns genau zur richtigen Zeit, da wir dringend einen neuen Satz Trikots benötigt haben", so Nina Mittrop, Trainerin der FC Alburg Frauen.





Die strahlende Siegermannschaft aus Alburg. – Foto: FuPa