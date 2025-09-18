Gemeinsam mehr bewegen – der GSV Moers erweitert sein Fußballangebot

Fußball ist mehr als nur ein Sport – er verbindet Menschen, schafft Freundschaften und sorgt für unvergessliche Momente. Genau aus diesem Grund möchte der GSV Moers sein Angebot erweitern und neue Wege gehen.

Ab sofort planen wir die Gründung einer Walking Football Mannschaft. Diese besondere Spielform richtet sich an alle, die auch im späteren Alter oder nach einer Pause die Freude am Fußball neu entdecken möchten – ganz ohne Sprinten und harte Zweikämpfe. Walking Football steht für Bewegung, Gemeinschaft und jede Menge Spaß am Ball. Wenn du Lust hast, Teil dieser Mannschaft zu werden und gemeinsam mit uns die ersten Schritte zu machen, dann melde dich gerne unter info@gsv-moers.de

Doch damit nicht genug: Wir möchten auch ein starkes Zeichen für Vielfalt und Teilhabe setzen. Unser Ziel ist es, beim GSV Moers künftig Inklusionsfußball anzubieten – ein Angebot, bei dem Menschen mit und ohne Handicap Seite an Seite kicken, zusammenhalten und voneinander lernen. Damit dieser Bereich wachsen kann, suchen wir eine engagierte Person, die Freude daran hat, dieses Projekt aufzubauen und mit Herzblut zu begleiten. Wer Lust hat, diesen wichtigen Weg mitzugestalten, ist herzlich eingeladen, sich ebenfalls unter info@gsv-moers.de

Ob als Spielerin, Unterstützerin oder als jemand, der gerne Verantwortung übernimmt – bei uns bist du willkommen. Denn beim GSV Moers glauben wir daran: Fußball ist für alle da.