🔴⚫ Gemeinsam in die Zukunft beim FC Phönix Neckarzimmern ⚫🔴 von Burak Saral · Heute, 15:53 Uhr · 0 Leser

Der FC Phönix Neckarzimmern stellt sein neues Trainerduo vor: Denis Zejnaj übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers, unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Tim Jupe.

In den gemeinsamen Gesprächen wurde schnell deutlich, dass beide dieselben Ziele und Vorstellungen verfolgen. Leidenschaft, Zusammenhalt und Teamgeist stehen für das neue Trainerduo an erster Stelle – Werte, die auch unseren Verein auszeichnen. Mit großem Engagement und viel Motivation übernehmen Denis und Tim die Verantwortung für unsere Aktivenmannschaften. Dabei geht es nicht nur um sportliche Ergebnisse, sondern auch um die Weiterentwicklung beider Teams sowie um ein starkes Miteinander auf und neben dem Platz.