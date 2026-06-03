🔴⚫ Gemeinsam in die Zukunft beim FC Phönix Neckarzimmern ⚫🔴

Der FC Phönix Neckarzimmern stellt sein neues Trainerduo vor:
Denis Zejnaj übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers, unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Tim Jupe.
In den gemeinsamen Gesprächen wurde schnell deutlich, dass beide dieselben Ziele und Vorstellungen verfolgen. Leidenschaft, Zusammenhalt und Teamgeist stehen für das neue Trainerduo an erster Stelle – Werte, die auch unseren Verein auszeichnen.
Mit großem Engagement und viel Motivation übernehmen Denis und Tim die Verantwortung für unsere Aktivenmannschaften. Dabei geht es nicht nur um sportliche Ergebnisse, sondern auch um die Weiterentwicklung beider Teams sowie um ein starkes Miteinander auf und neben dem Platz.
Die Vorstandschaft, der Spielausschuss sowie die Mannschaften freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Beide bringen Ehrgeiz, Emotionen und Fußballverstand mit – genau die Eigenschaften, die im Amateurfußball wichtig sind. Auch die Kameradschaft soll dabei selbstverständlich nicht zu kurz kommen.
Ein besonderer Dank gilt außerdem Drazen Topic für seinen Einsatz und seine Arbeit in den vergangenen Jahren.
👉 Wir wünschen Denis und Tim einen erfolgreichen Start und freuen uns auf die kommende gemeinsame Zeit beim FC Phönix Neckarzimmern! 💪⚽