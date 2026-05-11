Gemeinsam in die sportliche Zukunft

Jugendabteilung und Seniorenabteilung noch enger verzahnt um gemeinsame Ziele zu erreichen

Die Fußballabteilung der SG Orlen wird ihre Bereiche Jugendfußball und Seniorenfußball noch enger verzahnen und ist sich einig darüber, dass man langfristig nur dann qualifizierten Jugendfußball und auch höherklassigen Seniorenfußball mit „Eigengewächsen“ sicherstellen kann, wenn man Hand in Hand arbeitet.

Abteilungsleiter Fußball Senioren Kai Mucke und Abteilungsleiter Fußball Jugend Christian Brinkmann werden dabei von Volker Schiller, sowie den Koordinatoren der Jugendabteilung und dem Spielausschuss der Seniorenabteilung unterstützt. Unabhängig von der Zusammensetzung des Vorstands werden beide auch am 20.06. kandidieren und bei Wiederwahl weitermachen.

Eine noch engere Kommunikation und Abstimmung, sollen die nachhaltige Besetzung der Jugendteams und insbesondere auch die Verbindung zwischen A-Junioren und der 1. und 2. Mannschaft sicherstellen.