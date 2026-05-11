Gemeinsam in die sportliche Zukunft

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jugendabteilung und Seniorenabteilung noch enger verzahnt um gemeinsame Ziele zu erreichen
Die Fußballabteilung der SG Orlen wird ihre Bereiche Jugendfußball und Seniorenfußball noch enger verzahnen und ist sich einig darüber, dass man langfristig nur dann qualifizierten Jugendfußball und auch höherklassigen Seniorenfußball mit „Eigengewächsen“ sicherstellen kann, wenn man Hand in Hand arbeitet.
Abteilungsleiter Fußball Senioren Kai Mucke und Abteilungsleiter Fußball Jugend Christian Brinkmann werden dabei von Volker Schiller, sowie den Koordinatoren der Jugendabteilung und dem Spielausschuss der Seniorenabteilung unterstützt. Unabhängig von der Zusammensetzung des Vorstands werden beide auch am 20.06. kandidieren und bei Wiederwahl weitermachen.
Eine noch engere Kommunikation und Abstimmung, sollen die nachhaltige Besetzung der Jugendteams und insbesondere auch die Verbindung zwischen A-Junioren und der 1. und 2. Mannschaft sicherstellen.
NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Foto (Kaj Neubert): von links Kai Mucke und Christian Brinkmann