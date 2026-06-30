Gemeinsam in die neue Saison Eintracht lädt zum Trainingsauftakt und Fan-Grillen ein von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 3. Juli kehren die Löwen erstmals auf den Trainingsplatz zurück. Nach der öffentlichen Einheit stehen Autogramme, Fotos und ein gemeinsames Grillen mit den Fans auf dem Programm.

Für Eintracht Braunschweig beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Nach den obligatorischen Leistungsdiagnostiken am Donnerstag, 2. Juli, steht am Freitag, 3. Juli, die erste öffentliche Trainingseinheit der neuen Spielzeit an. Ab 17 Uhr bittet das Trainerteam die Profimannschaft auf den B-Platz am EINTRACHT-STADION. Bereits ab 16.30 Uhr erhalten die Fans über den Eingang Rheingoldstraße Zutritt und können den offiziellen Start in die Sommervorbereitung aus nächster Nähe verfolgen.

Direkt im Anschluss an die erste Einheit nehmen sich die Spieler Zeit für Autogramm- und Fotowünsche. Damit bietet sich den Anhängern die Gelegenheit, die Mannschaft zum Auftakt der neuen Saison persönlich zu begrüßen. Gemeinsames Angrillen am FanHaus Nach dem Training geht der Saisonauftakt in geselliger Atmosphäre weiter. Rund um das FanHaus treffen Mannschaft und Fans beim gemeinsamen Grillen aufeinander. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung von der Ultrà-Szene – BTSV Eintracht 1895.