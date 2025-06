„Gemeinsam geht besser“ – Insgesamt 150.000 € für eure Ideen! Eine Kolumne von Philipp Lahm

Von klein auf habe ich bei meinem Heimatverein FT Gern erleben dürfen, dass ein Sportverein mehr ist als ein Ort, an dem man Sport treibt. Die FT Gern war und ist für mich Familie. Und zwar nicht nur, weil sich Mitglieder aus meiner Familie dort schon seit Jahrzehnten engagieren. Sondern auch, weil ich dort viele Freunde gefunden habe, weil ich dort Gemeinschaft erfahren habe. Klar, es gab und gibt auch manchmal Streitigkeiten. Aber das gehört dazu zu unserem Leben, das gehört dazu zu unserer Gesellschaft.

Ein Fußballverein ist also auch ein Ort, an dem wir lernen, Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und zu klären – ob nun in der Halbzeitpause, weil man sich mit einem Mitspieler nicht einig ist oder in der Mitgliederversammlung, wo unterschiedliche Auffassungen über die Vereinsphilosophie diskutiert werden. All das geschieht – in der Regel – unter Achtung bestimmter Regeln: Wird man seinem Mannschaftskameraden gegenüber in der Pause zu laut, wird der Trainer Konsequenzen ziehen, lässt man es in der Mitgliederversammlung an Anstand vermissen, werden die anderen Anwesenden das nicht akzeptieren. Diese Beispiele zeigen: In Vereinen werden auch Prinzipien vermittelt – demokratische Prinzipien.