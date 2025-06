Gemeinsam gegen den Spielermangel

Der Jugendfußball im Landkreis Diepholz steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Mit Beginn der Saison 2025/26 bündeln der TuS Varrel und der TV Stuhr ihre Kräfte in der Nachwuchsarbeit und gründen eine gemeinsame Jugendspielgemeinschaft (JSG) unter dem Namen JSG Moordeich. Ziel der Kooperation: dem Nachwuchsschwund, fehlenden Trainern und zunehmend unbesetzten Jahrgängen gemeinsam begegnen.

„Immer weniger Teams, unbesetzte Jahrgänge, immer weniger Trainer. Die Problemstellung für die Vereine wird immer komplexer, der demografische Wandel bereitet den meisten Vereinen immer größere Schwierigkeiten“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Vereine. Die Gründung der JSG sei daher ein notwendiger Schritt, um die Zukunft des Jugendfußballs in der Region langfristig zu sichern.

Die neue Spielgemeinschaft soll in den Altersklassen von der D- bis zur A-Jugend greifen – also von der U12 bis zur U19. Damit stellen die Kooperationspartner sicher, dass möglichst alle Kinder und Jugendlichen im passenden Altersbereich eine Mannschaft finden und regelmäßig trainieren und spielen können. „Ohne Sorge haben zu müssen, dass eine Mannschaft aufgrund von Spielermangel nicht antreten kann oder gar abgemeldet werden muss“, betonen die Verantwortlichen.

Neben der quantitativen Sicherung des Spielbetriebs erhoffen sich die Vereine auch qualitative Effekte. „Das Mehr an Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten wird die fussballerische Entwicklung der Kinder und deren soziale Vernetzung über die Grenzen beider Vereine hinweg deutlich fördern – denn Fussball verbindet!“, so die Mitteilung weiter.

In den vergangenen Monaten wurde die Kooperation im Detail vorbereitet. In intensiven Gesprächen einigten sich die Vereinsvertreter auf zentrale Rahmenbedingungen wie Trainerbesetzung, Trainingszeiten, Orte, Neuanmeldungen, Wechselmodalitäten sowie die Kostenverteilung. Alle Punkte wurden in einer Kooperationsvereinbarung fixiert. Eltern und Spielerinnen sowie Spieler sollen zeitnah detaillierte Informationen zur Mannschaftseinteilung, den Trainingszeiten und den Trainerteams erhalten.

Zur Klärung etwaiger Bedenken und Fragen ist ein Treffen mit allen Beteiligten geplant. Die Verantwortlichen betonen, dass es sich zunächst um ein auf ein Jahr befristetes Projekt handelt. Eine Fortführung über die Saison 2025/26 hinaus erfordert die Zustimmung beider Vereine bis spätestens Ende Januar 2026.

Bei der offiziellen Unterzeichnung der Vereinbarung kamen die Verantwortlichen der beiden Klubs zum gemeinsamen Gruppenfoto zusammen: Sandro Magdsick, Wilco Freund, Alexander Carapinha Hesse, Guido Zach, Gerhard Kück, Jennifer Lammers, Manfred Pawlik-Niehaus, Thomas Kercher und Luca Weischenberg dokumentierten damit den Beginn eines neuen Kapitels im Jugendfußball der Region.

Mit der JSG Moordeich setzen TuS Varrel und TV Stuhr ein Zeichen für den Erhalt und die Förderung des Breitensports in strukturell herausfordernden Zeiten – und liefern zugleich ein Modell, das auch überregional als Vorbild dienen könnte.