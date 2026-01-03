Gemeinsam ein weiteres Jahr

So auch beim SV Holzheim, wo jetzt wichtige Weichen bereits für die Saison 26/27 gestellt wurden. Thomas Weber bleibt auch ein weiteres Jahr Trainer der Aschbergler.

Während die Sportplätze in der Region momentan von Frost und mittlerweile auch von Schnee regiert werden, wird bei den Vereinen hinter den Kulissen gearbeitet und geplant.

"Wir sind froh, dass Thomas bei uns ist. Die Chemie stimmt einfach zwischen Verein, Mannschaft und ihm. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga war es nicht immer leicht, was man im Herbst gesehen hat, als wir dann einen Durchhänger hatten. Er fand aber auch da die passenden Worte zur Mannschaft und ging immer positiv voran. Darum sind wir sehr glücklich, mit ihm auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten zu können" zeigt sich Holzheims Sportlicher Leiter Benjamin Grimm und die Abteilung zufrieden.

Zusammen mit ihrem Trainer wollen die Verantwortlichen neben der Vorbereitungen zur Rückrunde, bereits die Planungen zur Saison 26/27 vorantreiben. Dann geht der 46-Jährige aus dem Zusmarshauser Ortsteil Wollbach in seine fünfte Saison am Sudetenweg.