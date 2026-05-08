Gemeinsam durchmarschiert: Sieben Abgänge bei den VfB-Frauen

Zur Premierensaison 2022/2023 wechselte Anja Selensky vom SV Elversberg zum VfB – und damit von der 2. Frauen-Bundesliga in die Oberliga Baden-Württemberg. In insgesamt 51 Partien erzielte die zentrale Mittelfeldspielerin 20 Tore und bereitete zehn weitere vor. Unvergessen ist unter anderem ihr Kopfballtreffer, mit dem sie ihr Team am 2. Juni 2024 in die Regionalliga Süd köpfte. Am 3. Mai feierte Anja Selensky nach ihrer Knieverletzung und 19 Monaten harter Arbeit ihr Comeback in der 2. Frauen-Bundesliga. In der 90. Spielminute wurde die Nummer zehn der VfB Frauen für Tamar Dongus eingewechselt.

Dass sie sich „in Stuttgart sehr wohl“ fühle, belegte die Führungsspielerin auch neben dem Platz. Die 33-Jährige arbeitet parallel im Bereich „VfB Bildung“ und ist dort auch weiterhin für die Beratung und das Teilnehmermanagement der Studierenden und Workshopteilnehmer zuständig. Mit dem Aufstieg in die Frauen-Bundesliga ist sie mit den VfB Frauen am eigens gesetzten Ziel angekommen.

Celine Philipp

Ebenfalls von Beginn an dabei war Celine Philipp, die sich im Juli 2022 den VfB Frauen anschloss. Mit großem Einsatzwillen investierte die 27-Jährige auch neben ihres Full-Time-Jobs viel, um das Trikot ihres Herzensvereins in der Oberliga und Regionalliga tragen zu können. Celine Philipp absolvierte insgesamt 60 Partien für den Club aus Cannstatt – 38 in der Oberliga Baden-Württemberg, 17 in der Regionalliga Süd, vier in der 2. Frauen-Bundesliga sowie eine im DFB-Pokal. Neun Scorerpunkte aus vier Toren und fünf Assists kommen hinzu.

Ende 2025 hatte sich Celine Philipp eine Verletzung im rechten Knie zugezogen, wurde operiert und fehlt den VfB Frauen seitdem.

Jana Spengler

Mit Bundesliga-, Zweitliga- und DFB-Pokal-Erfahrung aus Sindelfingen im Gepäck wechselte Jana Spengler im Sommer 2023 vom VfL Herrenberg nach Bad Cannstatt. In 45 Partien – davon 20 in der Oberliga Baden-Württemberg, 19 in der Regionalliga Süd und fünf in der 2. Frauen Bundesliga – sammelte die 31-Jährige 2.222 Spielminuten beim VfB und traf 21-Mal.

Zum Saisonende 2025/2026 schließt sich der Kreis für die VfB-Angreiferin, die auch privat am Club aus Cannstatt hängt. Jana Spengler wird ihre aktive Karriere beenden – dem VfB jedoch als Fan sicherlich weiterhin die Treue halten.

Leonie Kopp

Auch Leonie Kopp entschied sich im Sommer 2023 für den Wechsel vom VfL Herrenberg nach Bad Cannstatt. In insgesamt 55 Partien erzielte die Flügelspielerin 19 Tore und zehn Assists und überzeugte unter anderem durch ihr Tempo und ihre Dribblings auf der Außenbahn.

Bis auf eine Partie verpasste die 27-Jährige in der Oberliga Baden-Württemberg und Regionalliga Süd keine und war stets von Beginn an gesetzt. In der aktuellen Zweitligasaison schnürte sie einen Doppelpack gegen den FC Ingolstadt und kam auf insgesamt zehn Einsätze und 422 Spielminuten.

Laureta Temaj

Ebenfalls im Sommer 2023 schloss sich auch Laureta Temaj dem VfB an. Ausgebildet wurde die 23-Jährige beim SV Alberweiler und entwickelte sich in der Oberliga Baden-Württemberg und Regionalliga Süd als Stütze in der VfB-Defensive. Sie verpasste in jenen beiden Spielzeiten keine Partie und stand in jeder der 44-Oberliga- und Regionalligapartien in der Startelf. In der aktuellen Zweitligasaison kam Laureta Temaj auf bislang 17 Einsätze.

Als Standardspezialistin bewies Laureta Temaj ihre Stärke am ruhenden Ball und aus der Distanz. Insgesamt 13 Treffer gelangen ihr in 62 Partien für den VfB in der Oberliga und Regionalliga, in der 2. Frauen-Bundesliga kam kein weiterer hinzu. Zeitweise zählte Laureta Temaj auch zum Aufgebot des kosovarischen Nationalteams.

Gillian Castor

Aus der Region führte Gillian Castors Weg im Januar 2023 vom SV Hegnach aus der Regionalliga Süd zum VfB in die Oberliga Baden-Württemberg. In insgesamt 43 Partien sammelte die temporeiche Flügelspielerin 15 Scorerpunkte in Weiß-Rot.

Im Juli 2025 wurde auch Gillian Castor durch eine Knieverletzung ausgebremst. Im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim zog sich die 25-Jährige einen Kreuzbandriss zu und fehlt den VfB Frauen auf dem Platz seitdem.

Joy Gastor

Nur ein halbes Jahr später folgte Joy Castor ihrer Zwillingsschwester im Sommer 2023 zum VfB. Anders als Gillian laborierte Joy Castor in ihrer ersten Saison an einer langwierigen Knieverletzung und feierte ihr Comeback und somit ersten Einsatz in Weiß-Rot erst im Oktober 2024.

In der Regionalliga Süd (sechs Spiele) und 2. Frauen-Bundesliga (elf) kommt die linke Außenbahnspielerin auf insgesamt 17 Einsätze und zwei Tore für den VfB.