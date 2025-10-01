Gemeinsam auf dem Platz – das Ehepaar Zapf geht neue Wege

Jennifer und Andreas Zapf teilen nicht nur das Leben, sondern auch den Fußballplatz beim FC Denzlingen III. Der Einsatz des Ehepaars in der Kreisliga B ist eine südbadische Premiere mit viel Herz.
"Sie stand als Schiedsrichterin auf dem Platz und ich als Spieler", erinnert sich Andreas Zapf an das erste Aufeinandertreffen mit seiner Ehefrau Jennifer. Andreas Zapf spielte dann aber zwischenzeitlich in einem anderen Fußballbezirk und auch der Kontakt riss ab. Doch irgendwann trafen sich Jenny und Andy, wie die beiden im Familien- oder Freundeskreis gerufen werden, wieder und "dann hat es sich entwickelt". Es dauerte vier Jahre nach der ersten Begegnung, bis aus den beiden ein Paar wurde. Mittlerweile sind Jennifer und Andreas verheiratet und haben zwei Kinder.
Ganz neu war die Erfahrung am vergangenen Sonntag also nicht, gemeinsam auf dem Fußballplatz zu stehen – und doch war es anders: Da die dritte Mannschaft des FC Denzlingen personell sehr knapp besetzt war, entschied Trainerin Jennifer Zapf, selbst auf dem Kunstrasenplatz im Einbollenstadion aufzulaufen. Auch ihr Mann Andreas, eigentlich spielender Co-Trainer der Zweiten des FC Denzlingen, zählte zur Startformation der Partie aus der Kreisliga B, Staffel VII, gegen die SG Prechtal/Oberprechtal II.
Gemischte Teams mittlerweile möglich
Zur Saison 2022/23 startete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein Pilotprojekt, das es den einzelnen Verbänden gestattet, Sonderspielrechte für Frauen auszugeben. Bis zur Volljährigkeit durften Mädchen auch schon vorher bei Jungenmannschaften mitspielen. Doch nicht alle Verbände sind direkt mitgezogen. In Südbaden hat man zunächst aus der Ferne beobachtet, wie das in Bayern und im Saarland so funktioniert. Mittlerweile besteht aber auch hier die Möglichkeit des "Gemischten Spielens".