Gemeindeturnier Beverstedt: Bokel holt den Titel-Hattrick

Zum dritten Mal in Folge hat der MTV Bokel das Beverstedter Gemeindeturnier gewonnen. In Appeln besiegte der favorisierte Bezirksligist den FC Lune aus der 1. Kreisklasse mit 2:0.

MTV in der Vorbereitung oft gefordert

Die Bokeler waren am Freitag bereits auf der Sportwoche in Bornreihe gefordert und besiegten die SG Unterstedt mit 2:1. Am Sonntag spielt der MTV in der Qualifikationsrunde beim Meister der Kreisliga Rotenburg MTSV Selsingen um den Einzug in die 1. Hauptrunde des Bezirkspokals. Dementsprechend gerupft war der MTV-Kader.