Gemeindepokal in Loxstedt: Bezirksliga-Finale am Samstag

– Foto: Andreas Harneit

Das Gemeindeturnier in Loxstedt steuert seinem Höhepunkt entgegen. Am Samstag entscheidet sich auf der Sportanlage in Loxstedt, wer in diesem Jahr die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen darf. Dabei bewahrheitete sich in der Gruppenphase die Favoritenrolle: Die beiden Bezirksligisten TSV Stotel und LFC Stinstedt marschierten ohne Punktverlust durch ihre Gruppen und treffen nun im direkten Duell aufeinander.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein hochklassiges Endspiel freuen. Sowohl der TSV Stotel als auch der LFC Stinstedt ließen in ihren Gruppenspielen keinen Zweifel an ihrer Ambition auf den Turniersieg. Während der TSV Stotel nach der Finalniederlage im Vorjahr – damals noch gegen die SG Stinstedt – in diesem Jahr die Revanche sucht und den Pokal unbedingt entführen möchte, geht der LFC Stinstedt mit dem Rückenwind des „neuen“ Vereins und einer makellosen Bilanz in das Match.

Spannende Platzierungsspiele ab 13:00 Uhr

Der Finaltag bietet jedoch nicht nur das Endspiel, sondern auch zahlreiche weitere Duelle, bei denen es um die weiteren Plätze geht.