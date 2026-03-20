Gemeindederby zum Re-Start: »...was gibt es auch Schöneres...« Derby-Stimmung zum Re-Start +++ Jagd auf Innernzell: Poppenberg schielt zum Auftakt auf die Tabellenspitze +++ FCP-Trainerduo warnt vor motiviertem Nachbarn von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Könnten mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen: Der SV Poppenberg (in rot) muss im Duell beim SV Schöllnach jedoch erst die Derby-Hürde nehmen. – Foto: Karl-Heinz Hönl, Bernardo

Derby-Time zum Auftakt der Restrückrunde in der A-Klasse Grafenau: Der Tabellenneunte SV Schöllnach empfängt den Tabellenzweiten 1. FC Poppenberg. Während die Gäste mit 34 Zählern nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Innernzell liegen, geht es für die Hausherren (21 Punkte) darum, den positiven Trend der Vorbereitung zu bestätigen. Das deutliche 6:0 aus dem Hinspiel dient dabei als Gradmesser, den Schöllnach dieses Mal unbedingt korrigieren möchte.

Schöllnach setzt auf die eigene Jugend und „Team-Spirit“ Für den SV Schöllnach war das Hinspiel zum Saisonauftakt eine Art Lehrstunde, aus der man viel mitgenommen hat. Doch seitdem hat sich beim Team von Miroslav Kral und Alexander Stadler einiges getan. Stadler blickt zufrieden auf eine intensive Winterpause zurück: „In der Wintervorbereitung haben wir die verschiedensten Aktivitäten gemeinsam als Team gemacht und das Trainingslager in Prag war für uns sportlich als auch kameradschaftlich ein voller Erfolg.“ Besonders die personelle Breite während der Einheiten stimmte die Verantwortlichen positiv, denn laut Stadler hat man „mit wesentlich mehr Spielern als während der Saison ganz andere Möglichkeiten, spielerische und taktische Sachen zu verbessern.“

Langfristig will man in Schöllnach wieder stabilere Zeiten erleben und setzt dabei verstärkt auf die eigene Jugendspieler. „Wir sind uns den Aufgaben unseres Neuanfangs bewusst und wollen weiterhin die Mannschaft verbessern, den Kader vergrößern und setzen auf die Spieler unserer eigenen Jugend“, erklärt der Coach den eingeschlagenen Weg. Nur wenn alle voll mitziehen, werde man Schritt für Schritt Fortschritte machen. Trotz der Außenseiterrolle gegen den Tabellenzweiten ist der Kampfgeist vor dem Derby geweckt: „Wir freuen uns auf das anstehende Derby gegen den FC Poppenberg und sind uns der Qualitäten des Nachbarn bewusst, trotzdem werden wir gemeinsam alles dafür tun und reinschmeißen, um etwas zu holen.“ Poppenberg: Mit breiter Brust zum Gipfelsturm Der 1. FC Poppenberg reist als klarer Favorit an. Das Trainergespann Thomas Farrenkopf und Dennis Nowak ist mit der Entwicklung nach einem intensiven Trainingslager in Slowenien hochzufrieden. „Für den Auftakt am Sonntag sind wir bestens gerüstet und was gibt es auch Schöneres, als mit einem Derby zu starten?“, so das Duo voller Vorfreude. Man spüre die ganze Woche schon, dass ein Derby zum Auftakt etwas Besonderes sei. Trotz des deutlichen 6:0-Erfolgs im ersten Aufeinandertreffen warnen die beiden Coaches jedoch davor, den Nachbarn zu unterschätzen: „Es wird definitiv eine andere Partie als im Hinspiel, da der SV Schöllnach bestimmt extrem motiviert sein wird, um sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren.“