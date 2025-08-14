Gemeindederby und Traditionsduell im Fokus

Am 6. Spieltag der Bezirksliga Ost kommt es zum mit Spannung erwarteten Gemeindeduell zwischen dem SV Garham und dem SV Hofkirchen. Tabellenführer SpVgg Ruhmannsfelden gastiert im Rahmen des Heimatfestes beim Landkreiskontrahenten SV Bischofsmais - ein Spiel mit großer Tradition. Mit dem FC Künzing und dem TSV Grafenau kreuzen zwei hervorragend gestartete Teams die Klingen.

Johannes Gastinger (Trainer SV Hutthurm): "Der Auswärtssieg in Oberdiendorf hat unserem Selbstbewusstsein sehr gut getan. Was unsere Mannschaft dort nach den frühen verletzungsbedingten Wechseln und der vollkommen überzogenen roten Karte in Unterzahl abgeliefert hat, war sensationell. Gegen den SV Hutthurm fehlen uns nun sehr wichtige Spieler, aber wenn wir die gleiche Einstellung auf den Platz bringen, bin ich positiv gestimmt, dass wir auch in unserem Heimspiel punkten können. Wir sind aber auf jeden Fall gewarnt, weil die Hutthurmer Mannschaft - trotz des Ausfalls von Adrian Böck - über viel Qualität verfügt. Das zeigt alleine schon der Sieg am vergangenen Spieltag gegen den Topfavoriten aus Künzing."



Personalien: Johannes Glaser, Alexander Fuchs, Christoph Seibold und Julian Sammer müssen passen.





Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Das Auswärtsspiel in Grainet wird für uns ein echter Kraftakt. Die spiel- und kampfstarke Mannschaft ist nur schwer zu bezwingen, und auch die Bilanz der letzten Begegnungen spricht klar für die Gastgeber. Um dort etwas Zählbares mitzunehmen, müssen wir erneut an unsere Leistungsgrenze gehen und uns in allen Bereichen kontinuierlich steigern."



Personalien: Adrian Böck und Philipp Reitberger fallen aus. Mirza Hasanovic steht wieder zur Verfügung.













Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Am Freitag empfangen wir mit Oberdiendorf einen kampfstarken Gegner, der ein sehr gutes Umschaltsspiel hat. Wir müssen uns deutlich steigern, damit die Punkte in Deggendorf bleiben. Wir brauchen gegen den Ball wieder mehr Kompaktheit und Aggressivität. Im Ballbesitz müssen wir schneller umschalten und uns im letzten Drittel schneller vom Ball trennen."



Personalien: Sebastian Kett hat es erneut erwischt, zudem fehlt nun auch noch Ex-Spielertrainer Jure Matic, der schon in Niederalteich nicht dabei war, die nächsten Partien urlaubsbedingt. Auch die beiden Galo-Brüder haben sich in die Ferien verabschiedet. Zumindest Alexander Sperl, Felix Rem und Benedikt Troffer kehren in den dezimierten Kader zurück.







Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Wir fiebern dem Duell bei der SpVgg GW Deggendorf entgegen. Nach der Heimniederlage gegen den SV Grainet sind wir auf Wiedergutmachung aus. Das sind wir uns und unseren treuen Fans schuldig. Es gilt wieder alles in die Waagschale zu werfen, um eine spielerisch starke Truppe in Schach halten zu können."



Personalien: Luca Büchler, Paul Kinateder und Michael Höfer können nicht auflaufen.











Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Der Auftritt am Sonntag in Schalding war kraftlos und ging verdient verloren. Auf dem Platz und im Umfeld läuft zur Zeit zu viel nur mit halber Kraft. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf das Derby zum Heimatfest gegen Ruhmannsfelden. Sie haben eine tolle Mannschaft und gehören zu den Favoriten diese Saison. Wir wollen vor allem wieder mehr Einsatz und Leidenschaft auf den Platz bringen und den sicherlich zahlreichen Zuschauern eine gute Leistung bieten."





Personalien: Es fehlen nur die Langzeitverletzten.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Unser Heimsieg gegen Oberpolling war am Ende verdient, jedoch bis zur Schlussminute hart umkämpft. Die drei Punkte nehmen wir aber gerne mit und konnten uns gut auf das bevorstehende Landkreisderby in Bischofsmais diese Woche vorbereiten. Dort erwartet uns ein sehr motivierter Gegner, der zuhause noch ungeschlagen ist und sicher an seine Grenzen gehen wird. Wir wollen von der ersten Minute den Kampf annehmen und dieses Spiel gewinnen. Derbys haben eigene Gesetze, daher steht ein sehr schweres Spiel an."



Personalien: Mit Torjäger Felix Brunner, Korbinian Menacher und Tim Weinbürger muss der Primus drei Akteure ersetzen.





Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "„Nach dem enttäuschenden Auftritt in Hutthurm wollen wir eine Reaktion zeigen. Die Einstellung zum Spiel muss sich zwingend wieder ändern. Allerdings erwartet uns am Samstag mit dem TSV Grafenau eine schwere Aufgabe. Der Gegner verfügt über sehr viel Körperlichkeit und hat bereits 15 Tore geschossen - wir sind also gewarnt. Personell sieht es zwar nach wie vor nicht optimal aus, dennoch werden wir alles versuchen. um die Punkte in Künzing zu behalten."



Personalien: Christian Seidl, Maximilian Tiefenbrunner, Simon Göde, Maximilian Bauer, Samuel Kronschnabel, Leon Weigl, Alexander Winberger, Tim Sporrer und Philipp Wolff stehen auf der langen Ausfallliste der Römer.







Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Für uns ist es das dritte Topspiel in Folge. Wir müssen vor allem in der Defensive sehr konzentriert arbeiten und unsere Chancen effektiv nutzen, dann können wir auch in Künzing bestehen."



Personalien: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.









Der seit Wochen angeschlagene Künzinger Goalgetter Christian Seidl muss eine Zwangspause einlegen, um wieder beschwerdefrei zu werden – Foto: Peter Solek









Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Mit der gezeigten Leistung gegen Grafenau - vor allem in Halbzeit eins - waren wir sehr zufrieden und konnten auch mit dem Ergebnis gut leben. Diesen Elan gilt es jetzt natürlich ins Derby mitzunehmen. Alle im Verein freuen sich auf dieses Spiel und fiebern diesem entgegen. Hofkirchen ist sehr unangenehm zu bespielen und wer in Mauth einen Zwei-Tore-Rückstand aufholt, ist definitiv nicht zu unterschätzen. Ich denke, es wird eine spannende und enge Partie, in der Kleinigkeiten entscheiden werden."



Personalien: Mit Ausnahme von Aushilfsspieler Andreas Gerlsberger haben die Hausherren das exakt gleiche Aufgebot wie am letzten Spieltag.





Thomas Hidringer (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel. Garham ist leicht favorisiert, spielt doch schon länger in der Bezirksliga und hat auch personell nochmal nachjustiert. Dennoch werden wir alles reinhauen und erhoffen uns im Derby natürlich Zählbares."



Personalien: Neben den Dauerpatienten sind auch Andreas Lauerer, Sadik Thaqi, Edison Qeriqi, Arian Berisha und Drilon Dedushi nicht verfügbar.