Gemeindederby in Haidlfing

Morgen, 16:15 Uhr SV Haidlfing Haidlfing FC Wallersdorf Wallersdorf 16:15 PUSH

Am kommenden Freitag kommt es zum Topspiel in der Kreisklasse Dingolfing. Der SV Haidlfing empfängt am Freitag um 16:15 Uhr den FC Wallersdorf. Beinahe wäre es ein absolutes Topspiel der beiden bisher besten Mannschaften der Kreisklasse Dingolfing geworden. Doch der SV Haidlfing verlor am vergangenen Wochenende deutlich in Mengkofen und verpasste damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Dennoch rangiert die Mannschaft von Christoph Stoiber auf einen beachtlichen dritten Platz.

Noch überraschender ist die aktuelle Platzierung des FC Wallersdorf. Der Gemeindenachbar, der sich vor wenigen Monaten nur durch einen Relagationsmarathon den Abstieg in die A-Klasse verhindern konnte, grüßt von der Tabellenspitze. Dass das kein Zufall ist, zeigt, dass die Mannen von Trainerduo Michael Kagerer und Bogdan Dobrea sowohl die stabilste Abwehr als auch den besten Sturm in der Kreisklasse Dingolfing stellen. Zudem musste der FCW noch keine Niederlage hinnehmen. Aus den letzten fünf Begegnungen konnten satte 13 Punkte eingefahren werden. Auch die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten aus Hainsbachkonnte souverän mit 5:0 gelöst werden. Einzig ein paar angeschlagene Spieler trüben die Vorfreude auf das Derby am Freitag leicht. Dennoch ist man im Lager des FC Wallersdorf und fährt zum Derby nach Haidlfing um das auch zu gewinnen. Der SVH hingegen musste am vergangenen Wochenende eine herbe 6:2-Niederlage in Mengkofen hinnehmen. Vor allem die vielen Gegentore überraschen. Bisher konnte man sich auf die stets stabile Defensive verlassen. Bereits nach neun Minuten lag man mit 0:2 zurück. Christoph Stoiber konnte wenig später noch den Anschlusstreffer erzielen. Doch jeweils ein Tor kurz vor und nach dem Seitenwechsel machten die Hoffnungen des SVH auf einen Punktgewinn zunichte. Offensiv musste man erneut auf Luca Steiner verzichten, dessen Rückkehr auch für Freitag unsicher ist. Trotz der Niederlage ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf und dem aktuellen Tabellenplatz zufrieden beim SVH. Die Favoritenrolle weist man beim Derby aber von sich.