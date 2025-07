Gemeindederby Hahnbach vs. Upo: »Kein klassischer Aufsteiger«

Im neuen Jahrtausend gab es bisher lediglich das „kleine“ Gemeindederby der SF Ursulapoppenricht gegen den zweiten Anzug des SV Hahnbach – Freundschaftsspiele ausgeklammert. Das ändert sich nun. Durch den Durchmarsch von „Upo“ von der Kreisklasse in die Bezirksliga, kämpfen in der Saison 25/26 erstmals die ersten Mannschaften der Lokalrivalen in derselben Liga um Punkte. Allzu lange mussten sich die Fans nicht gedulden auf das erste Duell. Das Hinspiel steigt bereits am zweiten Spieltag. Schauplatz ist an diesem Freitag (Anstoß 18.30 Uhr) der Sportplatz in Hahnbach.

Sportlich trennten die beiden Nachbarvereine lange Welten. Hier der SV Hahnbach, der seit Jahren zum Stamminventar der Bezirksliga Nord gehört, dabei einmal Meister und zweimal Vizemeister wurde. Und dort die Sportfreunde aus Ursulapoppenricht, lange Zeit eine „graue Maus“ in der Kreisklasse und A-Klasse. Dementsprechend groß ist die Vorfreude im Lager der Hausherren: „Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Gemeindederby zum Start in das Hahnbacher Marktfest. Ein Pflichtspiel zwischen Upo und Hahnbach gab es in den letzten Jahren nicht und ist natürlich schon etwas Besonderes – zumal beide Vereine auch im Jugendbereich in einer SG zusammenarbeiten. Brisanz ist natürlich gegeben, wir freuen uns darauf und hoffen auf zahlreiche Unterstützung der Hahnbacher Zuschauer“, heißt es von Seiten der Hahnbacher Verantwortlichen.

Ein prominentes Gesicht haben sich die Schwarzgelben auf die Trainerbank geholt. Bastian Freisinger kam nach sechs Jahren beim Bayernligisten DJK Gebenbach zurück nach Hahnbach, wo er nun mit Franz Geilersdörfer ein gleichgestelltes Trainerduo bildet. Der 26-Jährige spricht rückblickend von einer „durchweg positiven Vorbereitung“, wenngleich die Ergebnisse in den Testspielen nicht perfekt gewesen seien. „Das ist dem geschuldet, dass wir schon auch versucht haben die Jugendspieler einzubinden und dass der Kader extrem verjüngt ist. Es dauert einfach, um sich zu finden.“ Positiv lief der Ligaauftakt. Da landete der SVH einen verdienten 3:1-Sieg bei Aufsteiger SpVgg Schirmitz, zu dem Freisinger zwei Tore beisteuerte. „Ein wichtiger Auftaktsieg, aber auch nicht mehr. Wir hätten viel früher den Deckel draufmachen können“, kommentiert der junge Trainer.Natürlich freut sich Freisinger auf das Duell mit einem weiteren Liganeuling: „Upo ist nicht der klassische Aufsteiger, ihr Kader ist vermutlich in der Breite der beste der ganzen Bezirksliga. Deshalb wird sich Upo am Ende wahrscheinlich irgendwo in den Top Sechs wiederfinden“, zieht Freisinger den Hut vor dem Gegner, und erwartet ein „taktisch geprägtes und enges Spiel. Ich denke, wenn wir es schaffen an unsere hundert Prozent heranzukommen, werden wir als Sieger vom Platz gehen. Es wäre natürlich traumhaft, wenn wir mit weiteren drei Punkten in die Saison starten.“Die Gäste aus Ursulapoppenricht starteten mit einem leistungsgerechten 1:1 gegen den FC Weiden-Ost in ihre erste Bezirksligasaison. Laut Coach Sven Seitz habe man in der Vorbereitung gut arbeiten können. Hier kam dem Trainerteam der breite Kader zugute. „Stand heute sind wir zufrieden.“ Ob man bereits in der neuen Liga angekommen sei? „Das wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern, ehe man endgültig davon sprechen kann“, antwortet Seitz, „Wir haben ja trotzdem bisher auf einem anderen sportlichen Niveau gespielt.“ Was erwartet der ehemalige Regionalliga-Spieler für Freitag? „Hahnbach ist eine sehr erfahrene Bezirksliga-Mannschaft, die die letzte Jahre sportlich immer gut bis überdurchschnittlich abgeschnitten hat. Jetzt haben sie einen kleinen Umbruch hinter sich. Wir freuen uns auf ein extrem schönes und hoffentlich spannendes Spiel mit dem ein oder anderen Zuschauer mehr als sonst. Das haben sich die Gemeinde und die beiden Vereine absolut verdient. Unser Kader ist nahezu komplett und deshalb spricht nichts dagegen, dass wir am Ende die drei Punkte mit nachhause nehmen.“ In diesem Sinne: Bühne frei!