Gemeinde-Derby in Weilerswist: SSV empfängt TuS Vernich

Spielszene aus dem Hinspiel in Vernich. Kai Karamouzas mitte bejubelt seinen Treffer zum 3:2 Endstand für Weilerswist. Mit Ihm freuen sich seine Teamkollegen Max Becker rettete. Und Robin Maximilian Berk li.. – Foto: M. St.

Am Sonntag steht im Sportzentrum Weilerswist ein echtes Highlight auf dem Programm: Der SSV Weilerswist empfängt im prestigeträchtigen Gemeinde-Derby den TuS Vernich. Anstoß der Partie ist um 15:45 Uhr.

Die Gastgeber gehen mit ordentlich Selbstvertrauen in das Nachbarschaftsduell. Nach vier sieglosen Spielen zum Rückrundenstart gelang der Mannschaft von Trainer Ziburske zuletzt ein wichtiger 3:1-Auswärtssieg beim SV Schöneseiffen. Mit diesem Erfolg festigte der SSV nicht nur den dritten Tabellenplatz, sondern setzte auch ein klares Zeichen im Kampf um die oberen Ränge.

Ganz anders sieht die Lage bei den Gästen aus Vernich aus. Der TuS musste zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage bei D-H-O hinnehmen – der entscheidende Gegentreffer fiel erst in der Schlussminute. Damit steckt Vernich weiterhin tief im Tabellenkeller fest: Rang 12, vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, das aktuell vom SV Schöneseiffen belegt wird.

Hinspiel als Warnung für den Favoriten

Das Hinspiel zeigte bereits, dass in diesem Derby alles möglich ist. Zwar gewann der SSV Weilerswist am Ende mit 3:2, doch lag man zwischenzeitlich bereits mit 0:2 zurück. Eine Partie, die eindrucksvoll unterstreicht, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben.

Favoritenrolle klar – aber Vorsicht geboten

Auf dem Papier geht der SSV Weilerswist als klarer Favorit in die Begegnung. Dennoch sollte die Ziburske-Elf gewarnt sein: Gerade in Derbys zählen Form und Tabelle oft nur bedingt. Leidenschaft, Zweikämpfe und Emotionen könnten den Ausschlag geben.

Spielleitung & Rahmenbedingungen

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Christian Kühlborn. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Anna Rohloff und Luca Happe.

Noch offen ist derzeit, ob das Spiel auf dem Naturrasenplatz ausgetragen wird. Ein entsprechender Antrag des SSV Weilerswist liegt vor, eine finale Entscheidung stand bei Redaktionsschluss jedoch noch aus.

Blick in die Nachbarschaft

Parallel steigt in unmittelbarer Nähe ein weiteres brisantes Duell: Im rund sechs Kilometer entfernten Lommersum trifft Schlusslicht SSV Eintracht Lommersum auf den Vorletzten D-H-O – ein echtes Kellerduell mit enormer Bedeutung im Abstiegskampf.

@SSV Eintracht Lommersum @D-H-O @ChristianKühlborn