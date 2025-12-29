GEMA-Baustoffe-Cup eröffnet das Hallenjahr in Zehdenick

Der Hallenfußball meldet sich in Zehdenick mit einem kompakten, aber anspruchsvollen Turnier zurück. Am Freitag, 2. Januar 2026, richtet der SV 1920 Zehdenick den GEMA-Baustoffe-Cup in der Sporthalle des Oberstufenzentrums aus. Sechs Mannschaften treten in einer gemeinsamen Gruppe gegeneinander an, gespielt wird über zwölf Minuten pro Partie. Der Modus verlangt Konstanz über den gesamten Abend, denn jede Begegnung fließt direkt in die Tabelle ein. Der Turnierstart ist für 18 Uhr angesetzt, das letzte Gruppenspiel endet nach 22 Uhr.

Ein Turnier mit klarer Struktur und hoher Dichte Der GEMA-Baustoffe-Cup wird im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Sechs Teams absolvieren jeweils fünf Spiele, ohne Zwischenrunde, ohne K.-o.-Phase. Dieser Aufbau sorgt für Übersicht, aber auch für Druck: Jeder Punkt zählt, jede Unachtsamkeit bleibt im Tableau sichtbar. Mit einer Spielzeit von zwölf Minuten ist das Format intensiv genug, um Tempo zu erzwingen, aber lang genug, um Struktur und Ordnung einzufordern.

Das Teilnehmerfeld vereint Erfahrung und Nachwuchs

Das Starterfeld verbindet unterschiedliche sportliche Hintergründe. Neben dem gastgebenden SV 1920 Zehdenick gehen der SC Victoria 1914 Templin, der SV Eintracht Gransee, die TSG Fortuna 21 Grüneberg, die U19 des SV 1920 Zehdenick sowie die Ossis All-Stars an den Start. Diese Mischung aus etablierten Männermannschaften, Nachwuchs und einem All-Star-Team sorgt für Kontraste im Spielstil und macht die Gruppe schwer kalkulierbar.

Der Gastgeber mit zwei Teams im Fokus

Der SV 1920 Zehdenick ist gleich doppelt vertreten. Die erste Mannschaft greift selbst in das Turniergeschehen ein, während die eigene U19 ebenfalls den Vergleich mit den Herrenteams sucht. Gleich das Eröffnungsspiel um 18 Uhr bringt diese besondere Konstellation auf das Feld, wenn die U19 auf die erste Mannschaft trifft. Für den Verein ist dieses Duell mehr als ein Auftakt – es setzt den Ton für den gesamten Abend.

Frühe Vergleiche prägen den Turnierverlauf

Bereits in der Anfangsphase stehen richtungsweisende Partien an. Um 18:17 Uhr trifft der SC Victoria 1914 Templin auf die Ossis All-Stars, um 18:34 Uhr folgt das Spiel zwischen der TSG Fortuna 21 Grüneberg und dem SV Eintracht Gransee. Diese Begegnungen bringen die ersten Standortbestimmungen und geben Hinweise darauf, wie die Teams mit dem Hallenformat umgehen.

Ein enger Spielplan ohne lange Pausen

Der Turnierabend ist dicht getaktet. Ab 18:51 Uhr mit der Partie zwischen der Zehdenicker U19 und Victoria Templin folgen die Spiele im Rhythmus von 17 Minuten. Der SV 1920 Zehdenick trifft um 19:08 Uhr auf Fortuna Grüneberg und um 19:59 Uhr auf die Ossis All-Stars. Für die Mannschaften bedeutet das: kurze Erholungsphasen, schnelle Umstellungen, permanenter Fokus.

Die Mitte des Abends verlangt Stabilität

Zwischen 19:25 Uhr und 20:33 Uhr verdichtet sich der Wettbewerb. Ossis All-Stars gegen Eintracht Gransee, die Zehdenicker U19 gegen Grüneberg und das Duell zwischen dem SV 1920 Zehdenick und den Ossis All-Stars bilden eine Phase, in der sich erste Tabellenbilder herauskristallisieren können. In diesem Abschnitt entscheidet sich oft, wer oben andocken kann und wer früh Boden verliert.

Die Schlussphase bringt direkte Duelle

Ab 20:16 Uhr folgen weitere Schlüsselspiele. Gransee trifft auf Victoria Templin, später stehen die Vergleiche zwischen der Zehdenicker U19 und Gransee sowie zwischen dem SV 1920 Zehdenick und Victoria Templin an. Besonders das letzte Gruppenspiel um 21:58 Uhr zwischen dem Gastgeber und Eintracht Gransee könnte – je nach Tabellenlage – eine entscheidende Bedeutung bekommen.

Ein Abend ohne Abkürzungen

Der GEMA-Baustoffe-Cup kennt keine Abkürzungen zum Erfolg. Es gibt keine Halbfinals, kein Finale, keinen zweiten Versuch. Der Sieger ist die Mannschaft, die über fünf Spiele hinweg die meisten Punkte sammelt. Genau dieser Modus verleiht dem Turnier seine Sachlichkeit – und seine Härte. Konstanz schlägt Einzelmomente, Ordnung schlägt Spektakel.

Hallenfußball zum Jahresauftakt

Mit dem GEMA-Baustoffe-Cup setzt der SV 1920 Zehdenick ein sportliches Zeichen zum Beginn des neuen Jahres. Die Sporthalle des Oberstufenzentrums wird für einen Abend zum Treffpunkt regionaler Fußballvergleiche. Sechs Teams, klare Abläufe, zwölf Minuten pro Spiel – und ein Turnier, das weniger von großen Namen als von Konzentration und Disziplin lebt. In Zehdenick beginnt das Hallenjahr mit Struktur, Tempo und offenem Ausgang.