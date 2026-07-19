Gelungenes Trainingswochenende des VfB endet mit Unentschieden

Mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden endete das Trainingswochenende des VfB Mönsheim gegen den TSV Monheim. Vor allem in der ersten Halbzeit wusste die neu formierte Mannschaft spielerisch zu überzeugen und zeigte bereits viele positive Ansätze.

Der VfB ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erspielte sich durch ansehnliche Passkombinationen einige Torchancen. Lediglich die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, sodass der verdiente Lohn für den hohen Aufwand zunächst ausblieb.

Die neu zusammengestellte Elf des VfB verschaffte sich durch ihre Formation ein Übergewicht im Mittelfeld, mit dem die Gastgeber über weite Strecken ihre Schwierigkeiten hatten. Immer wieder gelang es dem VfB, das Spiel sauber von hinten aufzubauen. Ausgehend vom Aushilfstorwart Herman lief der Ball kontrolliert über die Innenverteidiger in das Dreiermittelfeld, ehe die Angreifer Burzler und Schneider immer wieder in Szene gesetzt werden konnten.

Die Mönsheimer bestimmten über weite Strecken das Spiel, ehe sie nach einem Ballverlust im Mittelfeld erstmals in Bedrängnis gerieten. So fanden die Monheimer kaum Widerstand über ihre linke Offensiv Seite und suchten den Abschluss, den der VfB-Torhüter noch zur Ecke klären konnte. Die Grünen liessen mehrere Möglichkeiten zur Klärung ungenutzt und so resultierte aus der darauffolgenden Ecke nutzte Monheim schließlich die 1:0-Führung durch ihren Kapitän.

Der VfB ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und knüpfte unmittelbar wieder an die starke Anfangsphase an. Nach einem cleveren Steckpass setzte sich Philipp Rieß mit seiner Schnelligkeit gegen die Monheimer Hintermannschaft durch und überwand den Torhüter gekonnt mit der Pike zum hochverdienten 1:1-Ausgleich.

Auch in der Folge blieb der VfB die spielbestimmende Mannschaft. Immer wieder gelang es, das Spiel zu kontrollieren. Das Zweite Tor blieb allerdings sowohl beim Schlenzer als auch beim Volley durch Niklas Burzler nur knapp aus. So verfielen sie hin und wieder in alte Muster und es schlichen sich unnötige Fouls ein. Kurz vor der Pause musste Fabian Stelz nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen, nachdem er sich nach einer bereits gezeigten Gelben Karte, 4 Minuten zuvor - welche recht kleinlich war - in eine Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler verwickeln ließ. Eine bittere Entscheidung, die den VfB dazu zwang, die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl zu bestreiten.

Mit einem Mann mehr übernahm Monheim nach dem Seitenwechsel erwartungsgemäß die Initiative und setzte sich über weite Strecken in der Mönsheimer Hälfte fest. Zwar verteidigte der VfB mit großem Einsatz und einer insgesamt gut organisierten Defensive, dennoch fehlte in einer Szene erneut der entscheidende Zugriff im Mittelfeld und in der Abwehr. Monheim nutzte den freien Raum, legte vorm Tor quer und erzielte das 2:1. Ob der Torschütze dabei möglicherweise im Abseits stand, ließ sich nicht eindeutig beurteilen. Insgesamt leitete Schiedsrichter Winkelmeier die Begegnung jedoch souverän und hatte das Spiel unter Kontrolle.

Mit zunehmender Spielzeit machten sich die intensiven Trainingseinheiten des Wochenendes sowie die Unterzahl immer deutlicher bemerkbar. Trotz der Einwechslungen von Philipp Netter, Simon Wenninger, Sebastian Fischer, Manuel Mayr und Ludwig Regler wurden die Beine schwerer. Dennoch verteidigte der VfB diszipliniert und ließ trotz des Monheimer Übergewichts nur wenige wirklich zwingende Torchancen zu. Außerdem konnten die Wechsel immer wieder durch Abschlüsse unter anderem durch Regler Nadelstiche setzten.

Als sich vieles bereits auf ein 1:2 eingestellt hatten, schlug der VfB noch einmal eiskalt zu. Nach einem langen Abschlag von Torwart Herrmann setzte Simon Wenninger mit einem überragenden Pass den eingewechselten Jolly in Szene. Dieser schob den Ball in der 87’ gekonnt am Monheimer Schlussmann zum 2:2-Endstand vorbei, die versuchte Klärung des Verteidigers kam zu spät.

Unter dem Strich steht für den VfB Mönsheim ein verdientes Unentschieden zum Abschluss eines intensiven und erfolgreichen Trainingswochenendes. Die Mannschaft überzeugte über weite Strecken mit spielerischen Lösungen, großem Einsatz und einer geschlossenen Teamleistung. Auf dieser Leistung lässt sich für die kommenden Aufgaben aufbauen.

Nächsten Sonntag beginnt dann für den VfB eine englische Woche im Pokal mit ersten Spiel gegen SpVgg Eintracht Kattenhochstatt.