Gelungenes Sommerferienprogramm beim LSC

Abwechslungsreich ging es zu beim Sommerferienprogramm des Anpfiff ins Leben Partnervereins Ludwigshafener SC. Drei Veranstaltungen in der näheren Umgebung boten den acht- bis zwölfjährigen Kindern eine Menge Spaß und reichlich spannende Erfahrungen während den Sommerferien.
"Es hat uns allen einen riesengroßen Spaß gemacht und dass trotz den teilweise sehr heißen Temperaturen", sagte Petra Kraus. Die Koordinatorin Schule und Soziales in Ludwigshafen begleitete das Sommerferienprogramm.
Den Auftakt machte der "Mystery Day" am Donnerstag, den 7. August. Im Hockenheimer Maislabyrinth irrten drei Gruppen eine Stunde lang durch das Dickicht und scheinbar unendliche Verzweigungen, mussten versteckte Tiere ausfindig machen und schließlich den Ausgang aufspüren.
Im Anschluss folgte eine Vesperpause im kühlen Schatten des Schwetzinger Schlossparks sowie eine Führung "Mord im Schlossgarten" – ein Kinderkrimi zum Mitraten und Mitspielen. Dabei ging es um einen historischen Mordfall, der sich zu Zeiten Carl Theodors im Schlosspark zugetragen hatte. Die 14 Kids mussten den Fall schließlich lösen und nach dem dies erfolgreich erledigt war, bildete ein gemeinsames Eisessen in einer Schwetzinger Eisdiele den gelungenen Tagesabschluss.
Montags drauf waren handwerkliche Fähigkeiten gefragt. Der Naturerlebnistag bei Naturspur in Otterstadt startete mit dem Auftrag "Werkeln mit Holz". Die 13 teilnehmenden Kinder fertigten Frühstücks-, beziehungsweise Schneidebrettchen aus Robinienholz an. Dabei entwarfen sie selbst die Formen ihres Brettchens auf langen Holzbohlen. Danach kamen eine Stichsäge, wobei es professionelle Unterstützung von geschultem Fachpersonal gab, sowie Schleifpapier zum Einsatz.
Später wurden die Brettchen mit Speiseöl eingerieben. „Manche der Kinder haben die selbstgemachten Pizzen aus dem Lehmofen direkt auf ihrem Brettchen verzehrt“, berichtete Petra Kraus. Nach der Arbeit folgte das Vergnügen. Das große Gelände mit verschiedenen Abenteuerspielplätzen bot den Kindern viel Freiraum zum Spielen und Bewegen.
Mittwochs, am 13. August folgte der dritte Tag des abwechslungsreichen Ferienprogramms. "Tierisch viel los", hieß es beim Ausflug in den Mannheimer Luisenpark. "Die Kinder gingen auf Tuchfühlung mit den Nutztieren", sagte die Anpfiff-Jugendkoordinatorin. Streicheln der Ziegen und Schafe stand auf dem Plan. Langsam und bedacht näherten sich die Kids einem Shetlandpony.
Ein Besuch im Südamerikahaus durfte selbstverständlich nicht fehlen. Kaimane, Schlangen und auch Schmetterlinge gab es dort zu bestaunen. "Ein Höhepunkt waren zweifellos die Humboldt-Pinguine, die sich auf den Steinen tummelten und bei heißen 37 Grad immer wieder Abkühlung im Wasser suchten", sagte Petra Kraus und beobachtete schmunzelnd, "dass die Kinder darauf ein bisschen neidisch waren."
Die Hitze machte allen zu schaffen, aber die Seilbahn und verschiedene Schaukeln auf der Freizeitwiese wurden trotzdem von den Kindern in Beschlag genommen, regelmäßige Pausen im kühlen Schatten inklusive. Bevor es das obligatorische Eis zum Abschluss gab, schauten sie auf den großen Trampolinflächen vorbei.
Schon etwas länger her ist die Anpfiff-Kinder-Olympiade im Rahmen des Kinderzukunftsdiploms. Daran nahmen zehn Kinder aus ganz Ludwigshafen teil und durften Disziplinen wie Sommerski, Staffellauf, Weitwurf und viele weitere ausprobieren. "Alle Kinder erhielten eine Medaille von der Veranstaltung, die gleichzeitig das Projekt von Kaiwan Disai im Rahmen seines Bundesfreiwilligendienstes beim LSC gewesen ist", sagte Petra Kraus.