Gelungenes Sommerferienprogramm beim LSC Anpfiff ins Leben +++ Mystery Day, Naturerlebnis-Tag & Luisenpark-Ausflug beim LSC

Abwechslungsreich ging es zu beim Sommerferienprogramm des Anpfiff ins Leben Partnervereins Ludwigshafener SC. Drei Veranstaltungen in der näheren Umgebung boten den acht- bis zwölfjährigen Kindern eine Menge Spaß und reichlich spannende Erfahrungen während den Sommerferien.

"Es hat uns allen einen riesengroßen Spaß gemacht und dass trotz den teilweise sehr heißen Temperaturen", sagte Petra Kraus. Die Koordinatorin Schule und Soziales in Ludwigshafen begleitete das Sommerferienprogramm. Den Auftakt machte der "Mystery Day" am Donnerstag, den 7. August. Im Hockenheimer Maislabyrinth irrten drei Gruppen eine Stunde lang durch das Dickicht und scheinbar unendliche Verzweigungen, mussten versteckte Tiere ausfindig machen und schließlich den Ausgang aufspüren.

Im Anschluss folgte eine Vesperpause im kühlen Schatten des Schwetzinger Schlossparks sowie eine Führung "Mord im Schlossgarten" – ein Kinderkrimi zum Mitraten und Mitspielen. Dabei ging es um einen historischen Mordfall, der sich zu Zeiten Carl Theodors im Schlosspark zugetragen hatte. Die 14 Kids mussten den Fall schließlich lösen und nach dem dies erfolgreich erledigt war, bildete ein gemeinsames Eisessen in einer Schwetzinger Eisdiele den gelungenen Tagesabschluss. Montags drauf waren handwerkliche Fähigkeiten gefragt. Der Naturerlebnistag bei Naturspur in Otterstadt startete mit dem Auftrag "Werkeln mit Holz". Die 13 teilnehmenden Kinder fertigten Frühstücks-, beziehungsweise Schneidebrettchen aus Robinienholz an. Dabei entwarfen sie selbst die Formen ihres Brettchens auf langen Holzbohlen. Danach kamen eine Stichsäge, wobei es professionelle Unterstützung von geschultem Fachpersonal gab, sowie Schleifpapier zum Einsatz.