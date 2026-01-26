Die Teilnehmer beim Integrationsturnier. – Foto: Jürgen Menger

Gelungenes, kleines Jubiläum für "Integrationsturnier" Beim von Ali Naghsh organisierten Hallenturnier mischen Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen mit +++ Equipe Special des SVWW bei der 15. Auflage vor Ort

Rüdesheim. Kleines Jubiläum für das Rüdesheimer "Integrationsturnier". Beim Event, das von Ali Naghsh, Trainer des A-Ligisten SV Presberg sowie in der Jugendhilfe Marienhausen im St. Vincenzstift in Aulhausen als Sozialarbeiter tätig, federführend organisiert wird, stand wieder das gemeinsame Kicken im Vordergrund. Und das nun bereits zum 15. Mal. Das Prinzip ist seit jeher gleich: Fünf Mannschaften, die jeweils körperlich oder geistig behinderte Jugendliche integrierten, spielten am vergangenen Samstag "gegeneinander". Wobei natürlich der inklusive Gedanke im Vordergrund stand.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Insgesamt mischten 50 beeinträchtigte Kinder und Jugendliche an der Seite von Nicht-Beeinträchtigten aktiv mit. Vor allem der SV Presberg war mit zwei Teams in der Halle und in Sachen Organisation präsent, darunter Axel Kaiser und Arno Wald aus der Vorstandsriege des SVP und Fabian Kschischo vom SV Wehen Wiesbaden. Der Drittligist war mit seiner "Equipe Special" genannten Ehemaligenauswahl vor Ort, die von Jürgen Menger gecoacht wurde. Dazu gab's Gewinnspiele, bei der signierte Trikots oder Tickets für Heimspiele in der Brita-Arena gewonnen werden konnten. "Die Stimmung war super, es hat viel Spaß gemacht", sagte Ali Naghsh.