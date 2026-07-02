Gelungener Testspielauftakt: Hannover 96 feiert 6:1-Erfolg

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Beim ersten Härtetest der Sommervorbereitung überzeugt Hannover 96 mit einer strukturierten Vorstellung. Jean Hugonet feiert sein Debüt, Benjamin Källman schnürt zum Abschluss einen Doppelpack.

Titz nutzte den ersten Test, um verschiedenen Spielern Einsatzzeit zu geben. In der Dreierkette begann Sommerneuzugang Jean Hugonet erstmals im 96-Trikot. Zudem standen mit Tom Hobrecht und Joschua Siewert zwei Nachwuchsspieler aus der 96-Akademie von Beginn an auf dem Platz.

Hannover 96 ist erfolgreich in die Testspielserie der Sommervorbereitung gestartet. Beim Landesliga-Aufsteiger TSV Pattensen setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz vor ausverkauftem Haus souverän mit 6:1 (2:0) durch. Neben dem Debüt von Neuzugang Jean Hugonet sorgten Akademiespieler Joschua Siewert und Tom Hobrecht in der Startelf für Aufmerksamkeit. Den Schlusspunkt unter einen insgesamt überzeugenden Auftritt setzte Benjamin Källman mit zwei Treffern in der Nachspielzeit.

Der engagierte Gastgeber hielt die Partie in der Anfangsphase offen, ehe Hannover seine spielerische Überlegenheit erstmals in Zählbares ummünzte. Nach einer Flanke von Kolja Oudenne legte Maurice Neubauer den Ball überlegt in den Rückraum, wo Boris Tomiak aus dem Hinterhalt zur Führung einschob (12.).

Verzichten musste Hannover unter anderem auf Benedikt Pichler (Wadenverletzung), Husseyn Chakroun (Schulteroperation), Jonas Schwanke (Fußverletzung) und Lars Gindorf, der wegen muskulärer Probleme im linken Oberschenkel ausfiel.

In der Folge erspielten sich die Roten zahlreiche weitere Möglichkeiten, scheiterten jedoch mehrfach am stark reagierenden Pattenser Torhüter Oscar Johannes Trüller oder vergaben ihre Chancen ungenau. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte schließlich Oudenne selbst: Nach einem abgeblockten Schuss von Franz Roggow setzte sich der Außenbahnspieler im Strafraum durch und traf im Fallen zum verdienten 2:0 (45.+2).

Viele Wechsel, viele Tore

Wie angekündigt stellte Titz seine Mannschaft zur zweiten Halbzeit nahezu komplett um. Lediglich Kevin Ahlberg, der bereits vor der Pause eingewechselt worden war, blieb auf dem Feld.

Nach einer kurzen Phase, in der sich Pattensen mit großem Einsatz gegen weitere Gegentreffer stemmte, sorgte Hannover mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. William Kokolo setzte sich energisch auf der rechten Seite durch und legte für Daisuke Yokota auf, der zum 3:0 einschob (61.). Nur zwei Minuten später staubte Alexander Vogel nach einer Torwartabwehr zum 4:0 ab.

Den Ehrentreffer für den Gastgeber erzielte Max Schäfer, der eine Freistoßflanke per Kopf zum 1:4 verwertete (80.). Die letzten Akzente setzte anschließend Benjamin Källman: Der finnische Nationalstürmer traf zunächst nach einer Hereingabe von Yunus Ünal zum 5:1 (90.+1), ehe er sich kurz darauf im Strafraum stark behauptete und mit seinem zweiten Treffer den 6:1-Endstand herstellte (90.+2).

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich Christian Titz trotz kleinerer Ungenauigkeiten zufrieden.

„Nachdem wir erst wenige Tage trainiert haben, war es heute für uns das erste Spiel und wir sind gut reingekommen“, bilanzierte der 55-Jährige. Zwar habe sein Team weitere Tore liegen lassen, „da waren wir zu schludrig“, dennoch erkenne er bereits Fortschritte: „Man sieht schon, dass wir im Gegensatz zum Vorjahr ein gutes Stück weiter sind, weil wir eine gewisse Basis aufgebaut haben. Von der ersten Minute an haben wir heute eine gute Struktur drin gehabt und das Spiel klar für uns entschieden.“