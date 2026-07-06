Gelungener Testpspielauftakt in der BELKAW Arena Regionalliga-Aufsteiger setzt sich gegen Oberligisten durch von red · Heute, 06:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schnieders

Der SV Bergisch Gladbach 09 ist erfolgreich in die Testspielserie zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Regionalliga West gestartet. Im ersten spielerischen Prüfstein der Sommerpause setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth mit 2:1 gegen den Oberligisten SSVg Velbert durch.

Für den Regionalliga-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 hat die heiße Phase der Saisonvorbereitung begonnen. Im Rahmen des ersten Vorbereitungsspiels präsentierte sich das Team von Trainer Kevin Kruth vor heimischer Kulisse bereits in einer ordentlichen Form. Gegen den ambitionierten Oberligisten SSVg Velbert reichte eine starke Phase in der ersten Halbzeit, um die Basis für den letztlich verdienten 2:1 (2:1)-Erfolg zu legen. Frühe Doppelführung und defensive Unachtsamkeit Die Begegnung gestaltete sich in der Anfangsphase zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, sodass sich ein abwechslungsreiches Spiel auf Augenhöhe entwickelte. Mit zunehmender Spieldauer gelang es den Gastgebern jedoch, die Spielkontrolle an sich zu reißen. Insbesondere die offensive Dreierreihe bestehend aus Ole Tillmann, Finn Stromberg und Tristan Arndt stellte die gegnerische Defensive wiederholt vor Probleme.

Die spielerische Überlegenheit spiegelte sich in der 20. Minute auch auf der Anzeigentafel wider: Nach einer starken Kombination über die rechte Seite bediente Stromberg den eingelaufenen Arndt, der zur 1:0-Führung einschob. Nur fünf Minuten später bauten die Hausherren den Vorsprung aus. Diesmal trat Stromberg selbst als Torschütze in Erscheinung, als er den Ball sehenswert mit dem Außenrist zum 2:0 (25.) in den Maschen unterbrachte. Kurz vor dem Pausenpfiff führte eine Standardsituation der Gäste zum Velberter Anschlusstreffer nach einer Ecke. Vorausgegangen war eine Unachtsamkeit bei der Zuteilung im Strafraum.