Gelungener Test: VfB-Frauen schlagen Mitaufsteiger FSV Mainz

Im Vergleich zum ersten Testspiel in Zürich nahm Cheftrainer Nico Schneck sechs Änderungen in der Startelf vor. Die beiden Nationalspielerinnen Laura Giuliani (Italien) und Adriana Achcinska (Polen) starteten zusammen mit Dafina Redzepi, Maxi Rall, Muriel Dürr, Nicole Billa und Tamar Dongus – dafür nahmen Kiara Beck, Chantal Hagel, Haruka Osawa, Yuka Hirano, Katana Norman und Leonie Schetter zunächst auf der Bank Platz. Julia Glaser wird derzeit durch eine Muskelverletzung ausgebremst, Julia Mickenhagen und Rosa Rückert (beide Sprunggelenksverletzung) fallen ebenfalls weiterhin aus. Neuzugang Verena Wieder befindet sich derzeit noch im Aufbautraining. Lenelotte Müller und Luzie Zähringer stoßen nach der UEFA U19-Europameisterschaft (beide VfBlerinnen wurden mit Deutschland Vizemeister) in den nächsten Tagen zum Mannschaftstraining, haben die Partie jedoch vom Zuschauer-Rang aus verfolgt.

In einer intensiven Partie wurde in zweimal 55 Minuten vor den Augen der anwesenden VfB-Anhänger gearbeitet. Zwar gelang den 05-erinnen die Führung (19., Emma Junold) aber Nicole Billa hatte nach starker Vorarbeit von Reena Wichmann über die linke Seite die passende Antwort parat (26.). In der Schlussphase der ersten Hälfte ersetzte Katana Norman Tamar Dongus verletzungsbedingt. Die 21-Jährige benötigte kaum Anlaufzeit und bugsierte die Kugel nach einem Eckstoß kurz vor der Pause über die Linie. Zur Pause führten die Mädels aus Cannstatt schließlich mit 2:1.