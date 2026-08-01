Gelungener Test unterm Helenenstein

– Foto: Lina Lorenz

Dabei hatten die Gäste den besseren Beginn für sich. Als A.A.Omar auf der linken Seite durchgebrochen war und zur Mitte zog, hieß es nach erfolgreichem Torabschluss 0:1 (7.). Die Männer vom Helenenstein profitierten in der 22.Spielminute von einem Foulstrafstoß als TSV-Torhüter Jan-Bamberg erst den Ball mit der Hand abwehrte und dabei (ohne Absicht) in den Gegner rein rutschte; Daniel Büchner verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Das war es aber noch nicht im ersten Spielabschnitt: Der TSV Bad Blankenburg 2. belohnte sich für eine recht ordentliche Spielhälfte mit dem stark herausgespielten Treffer durch Damian Plötner (43.) zum 1:2-Halbzeitstand.

Gleich zu Beginn der zweiten 45 Spielminuten machte der Gastgeber Nägel mit Köpfen. Die Gästeabwehr war einen Moment unaufmerksam und ließ sich nach Fehlpass im Spielaufbau etwas zu einfach überrumpeln - Florian Runge markierte dabei den 2:2-Ausgleich (47.). Danach bekam der Gastgeber das Spiel besser in den Griff. Es entwickelte sich zu einem Schlagsbtausch mit offenen Visier. Andreas Marks und Michael Janosch an alter Wirkungstätte hätten den dritten Treffer für die Männer vom Hainberg machen können. Einige Abseitsentscheidungen waren zudem knapp. Auf der Gegenseite hatte der TSV bei einer Hand voll gegnerischenTorabschlüssen Glück, dass der Ball am Tor vorbei flog. Und da war noch die Monsterparade von TSV-Torhüter Sebastian Reichardt, als er im Eins-gegen-Eins den Bus vor seinem Tor parkte. Das Spiel fand keinen Sieger. Das Ergebnis war insgesamt leistungsgercht, da der SV 08 Rothenstein sich zu steigern wusste. Beide Teams hatten zu einem gelungenem Testspiel beigetragen. In der Winterpause möchte man sich am Hainberg erneut treffen.