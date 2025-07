Gelungener Test in Bovenden – VfV 06 trifft auf Hildesheim All-Stars

Der VfV 06 Hildesheim bleibt in der intensiven Phase der Saisonvorbereitung weiter im Rhythmus. Am Samstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Ridhar Kitar und Co-Trainer Dominik Franke im dritten Testspiel innerhalb von fünf Tagen mit 3:1 beim Landesligisten SV Bovenden durch. Mick Gudra traf doppelt, Fred Mensah erzielte das dritte Tor.

Am Sonntag wartet bereits der nächste Auftritt auf die Oberligamannschaft: Beim Kehrwieder-Cup des SV Germania Ochtersum trifft die Domstadtelf ab 14 Uhr in der Fritz-Ziesener-Arena auf ein Auswahlteam unter dem Namen „Hildesheim All-Stars“. Die Kreisauswahl setzt sich aus Spielern verschiedener Vereine der Landes-, Bezirks- und Kreisliga zusammen. Für den VfV 06 ist es ein weiterer Test unter Wettkampfbedingungen – dieses Mal in direkter Nachbarschaft zum Friedrich-Ebert-Stadion.