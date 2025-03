Gelungener Start ins neue Jahr: Echinger Fußballerinnen fahren Sieg ein

Das erste Spiel im neuen Jahr in der Bezirksoberliga wurde für die Fußballerinnen des TSV Eching zu einem Erfolgserlebnis. Zu verdanken hatten sie das einer kuriosen Situation in der Anfangsphase.

Eching – „Der Anfang ist gemacht. Wir sind erfolgreich in die Punkterunde gestartet“, freute sich Echings Übungsleiter Marvin Frehe nach dem knappen 1:0 (1:0)-Heimsieg über den TSV Gilching-Argelsried. Dabei hätte seine Mannschaft insbesondere in der zweiten Halbzeit früh für klare Verhältnisse sorgen können.

Chancenarme Partie wird durch Eigentor entschieden

Schlussendlich war es allerdings der erste Angriff, der diese Partie entscheiden sollte: Nach einer schönen Hereingabe von Sonja Ermair eilte Gäste-Keeperin Felicia Schwald herbei, um den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Dabei traf sie jedoch ihre Mitspielerin Lena Kulbarsch, von der aus das Leder unglücklich ins eigene Gehäuse abprallte (3.). Das war das einzige Highlight der im weiteren Verlauf chancenarmen ersten Hälfte. „Man hat einfach gemerkt, dass beide Teams wieder reinkommen müssen. Obwohl die Vorteile leicht auf unserer Seite lagen“, erklärt der Zebras-Coach.

Und so kamen die Echingerinnen erst mit dem Wiederanpfiff zu ihrem nächsten wirklich gefährlichen Abschluss: Julia Hauptkorn überlupfte aus 15 Metern nicht nur die herauseilende Torfrau, sondern auch knapp den gegnerischen Querbalken. „Gilching hat dann versucht, uns unter Druck zu setzen und mehr mitzuspielen“, erinnert sich Frehe. Doch dank der geschlossenen und starken Defensivleistung sei seine Auswahl im Gegenzug zu einigen hochkarätigen Kontermöglichkeiten gekommen. Darüber hinaus scheiterte Ermair an der Latte. Angesichts dieser ingesamt schwachen Chancenverwertung musste der 36-jährige Teamchef aber bis zum Ende zittern, zumal Gilching in der Schlussminute noch einen Freistoß auf den Echinger Kasten abfeuerte.

Echingerinnen wollen ihren Lauf gegen Röhrmoos fortsetzen

Im Anschluss an den gelungenen Wiederauftakt hofft Coach Frehe nun, auch das nächste Heimmatch gegen die SpVgg Röhrmoos am kommenden Sonntag (14 Uhr) erfolgreich gestalten zu können. Immerhin sicherte sich seine Elf bereits im Hinspiel einen verdienten 2:0-Sieg. „Da sollten wir aber unsere Torchancen reinmachen. Dann müsste ich nicht mehr so schwitzen.“ Franziska Kugler