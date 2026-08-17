Gelungener Start in der Landesklasse: Thalheim siegt 1:0

In einer von extrem hohen sommerlichen Temperaturen geprägten Begegnung taten sich beide Mannschaften im ersten Durchgang schwer, durchgehende spielerische Linie zu finden. Thalheim versuchte, die Spielkontrolle an sich zu reißen, ließ jedoch im letzten Drittel die nötige Konsequenz vermissen. Die Erlösung für die Hausherren folgte in der 56. Spielminute: Tommy Barthold belohnte den Aufwand der Tanne-Elf und erzielte das goldene Tor des Tages zum 1:0. Auch in der Folge verpassten es die Thalheimer, aus ihren Gelegenheiten nachzulegen und die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Thalheims Trainer René Wendler zeigte sich nach dem Schlusspfiff unter dem Strich zufrieden, sparte jedoch nicht mit analytischen Worten. „Der Auftakt ist gemacht, die Zielstellung wurde erfüllt: Wir wollten am Ende des Spieltages mit einem Sieg dastehen. Das hat funktioniert, allerdings gibt es bei der Chancenauswertung leider noch etwas Luft nach oben“, bilanzierte der Übungsleiter. Neben der Chancenverwertung mahnte Wendler auch Unzulänglichkeiten im eigenen Spielaufbau an: „Auch bei der Spielfortsetzung nach vorne hatten wir schon so unsere Probleme. Wir hätten das Spiel einfach zeitiger entscheiden müssen, denn so ein 1:0 ist immer eine knappe Geschichte – dem Gegner reicht dann unter Umständen eine einzige Aktion.“

Dass der Heimerfolg letztlich ohne Gegentreffer über die Zeit gebracht werden konnte, rechnet der Coach der hohen Einsatzbereitschaft seines Kaders zu, der den äußeren Bedingungen trotzte. „Es war ein verdienter Sieg, für den wir viel investiert haben. Aber auch die extrem hohen Temperaturen an diesem Tag haben ihr Übriges getan“, so Wendler weiter.