Gelungener Start in der Landesklasse: Thalheim siegt 1:0

Der Neuanfang in der Landesklasse ist geglückt. Rund sieben Wochen nach dem Abstieg aus der Sachsenliga hat der SV Tanne Thalheim am 1. Spieltag seine Pflichtaufgabe erfüllt. Vor 95 Zuschauern im heimischen Stadion bezwang die Mannschaft von Trainer René Wendler den Oberlungwitzer SV knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0). Der erhoffte Dreier sichert den Erzgebirgern die ersten Punkte der neuen Spielzeit, offenbarte jedoch zugleich, dass die Feinabstimmung in der Offensive nach der Sommerpause noch Zeit benötigt.
In einer von extrem hohen sommerlichen Temperaturen geprägten Begegnung taten sich beide Mannschaften im ersten Durchgang schwer, durchgehende spielerische Linie zu finden. Thalheim versuchte, die Spielkontrolle an sich zu reißen, ließ jedoch im letzten Drittel die nötige Konsequenz vermissen. Die Erlösung für die Hausherren folgte in der 56. Spielminute: Tommy Barthold belohnte den Aufwand der Tanne-Elf und erzielte das goldene Tor des Tages zum 1:0. Auch in der Folge verpassten es die Thalheimer, aus ihren Gelegenheiten nachzulegen und die Partie vorzeitig zu entscheiden.
Thalheims Trainer René Wendler zeigte sich nach dem Schlusspfiff unter dem Strich zufrieden, sparte jedoch nicht mit analytischen Worten. „Der Auftakt ist gemacht, die Zielstellung wurde erfüllt: Wir wollten am Ende des Spieltages mit einem Sieg dastehen. Das hat funktioniert, allerdings gibt es bei der Chancenauswertung leider noch etwas Luft nach oben“, bilanzierte der Übungsleiter. Neben der Chancenverwertung mahnte Wendler auch Unzulänglichkeiten im eigenen Spielaufbau an: „Auch bei der Spielfortsetzung nach vorne hatten wir schon so unsere Probleme. Wir hätten das Spiel einfach zeitiger entscheiden müssen, denn so ein 1:0 ist immer eine knappe Geschichte – dem Gegner reicht dann unter Umständen eine einzige Aktion.“
Dass der Heimerfolg letztlich ohne Gegentreffer über die Zeit gebracht werden konnte, rechnet der Coach der hohen Einsatzbereitschaft seines Kaders zu, der den äußeren Bedingungen trotzte. „Es war ein verdienter Sieg, für den wir viel investiert haben. Aber auch die extrem hohen Temperaturen an diesem Tag haben ihr Übriges getan“, so Wendler weiter.
In der Tabelle der Landesklasse ordnet sich der SV Tanne Thalheim mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 1:0 vorerst auf dem siebten Rang ein. An der Tabellenspitze rangiert nach dem 1. Spieltag der FC Stollberg durch ein 6:1 gegen den Aufsteiger TSV IFA Chemnitz, gefolgt vom ESV Lokomotive Zwickau (4:1 gegen Reichenbrand) und dem FSV Motor Marienberg (3:0 gegen Neudorf). Für Thalheim bildet der Auftaktsieg das Fundament für die anstehenden Aufgaben. René Wendler blickt den kommenden Wochen optimistisch entgegen: „Der Saisonauftakt ist geglückt, genau das war unsere Aufgabe. Jetzt geht es darum, weiter an den Feinheiten zu arbeiten – da bin ich aber ganz zuversichtlich.“