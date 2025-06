Gelungener Start des TSV Langquaid

Nach nur kurzer Abtastphase sicherten sich die Laabertaler Ballbesitzvorteile und spielten sich bis zum Wechsel auch bei den Torchancen ein klares Plus heraus. Florian Brunner sorgte nach vier Minuten für den ersten Abschluss, in der 6. Minute zielte Jungspund Luka Vukovic knapp vorbei, ehe der aufgerückte Christian Ludwig die Kugel aus acht Metern über die Querlatte jagte. Nach einer Viertelstunde stand einer guten Gelegenheit durch den quirligen Jonas Brunner eine Abseitsposition im Wege. Mit ihrer ersten Chance gingen dann die Gastgeber durch Fabian Tippelt in der 18. Minute in Führung, als dieser nach einem Diagonalpass eine zu weit aufgerückte TSV-Defensive düpierte und gegen den machtlosen Schlussmann Lukas Pernpeintner einschob, 1:0. Die Langquaider steckten nicht zurück und hatten anschließend einige Male den Ausgleich auf dem Fuß oder Kopf: So durch den gerade noch gebremsten Jonas Brunner in der 24. Minute, bei einem Heber Stefan Schauers in der 35. Minute und einem Kopfball durch Kevin Kandsperger nach einem Freistoß von Benedikt Köppel eine Minute später. Als dann in der 40. Minute Korbinian Köppel mit einem zu zentralen Schuss an Goalie David Morgenschweis gescheitert war, hatten die Oberpfälzer den Vorsprung in die Halbzeitpause gerettet.

Ein furioser Auftakt der Weiß-Blauen in den zweiten Durchgang drehte dann die Begegnung. Bereits in der 47. Minute sorgte der dribbelstarke Kevin Kandsperger nach einer flotten Kombination über mehrere Stationen per Kopf für den Gleichstand. Fünf Minuten danach war er auch der Wegbereiter des Siegtreffers, denn seine gefühlvolle Flanke nickte Timo Sterl unhaltbar zum 2:1 ein. Als dann Luis Lehmann für die Spielvereinigung in der 55. Minute einen Hochkaräter nicht verwertet hatte, entwickelte sich ein rasanter Schlagabtausch mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, wobei bei den Gästen Lukas Pernpaintner vor allem in zwei Situationen seine Klasse zeigte und bei den Gastgebern der eingewechselte Alexander Brandl nicht mehr zu überwinden war.