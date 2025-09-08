Gelungener Spieltag mit ersten Siegen und einer starken Aufholjagd

– Foto: Rolf Schmietow

Die Stader Kreisteams berappeln sich langsam. Oberligist A/O und Landesligist FC O/O feiern die ersten Saisonsiege. Hedendorf egalisiert einen Drei-Tore-Rückstand.

A/O feiert den ersten Saisonsieg und klettert in Richtung Tabellenmittelfeld.

Dabei musste A/O wieder Widerstände überwinden, nachdem die Spielvereinigung im eigenen Spielaufbau das Leder verlor, was umgehend durch Maja Mangels bestraft wurde (6.). Anschließend arbeitete sich Ahlerstedt zurück in die Partie und glich nach einer Ecke durch Leonie Ratje aus (32.), nach Wiederanpfiff markierte Michelle van‘t Hoenderdaal in der Folge eines Einwurfes den 2:1-Siegtreffer (49.). „Dem ganzen Team“, verrät Trainer Benjamin Saul, „ist eine Last von den Schultern gefallen.“ Romina Riwny scheiterte mit einem Foulelfmeter sogar noch an Büppels Torfrau Lena Wilkens, um vorzeitig für klarere Verhältnisse zu sorgen (68.).

Tore: 0:1 (6.) Mangels, 1:1 (32.) Ratje, 2:1 (49.) van‘t Hoenderdaal. Landesliga Lüneburg

Es war ein steiniger Weg, doch Oste/Oldendorf fährt den ersten Sieg in der laufenden Spielzeit ein. Die Gäste brachten sich immer wieder durch einfache Fehler um ihren Lohn und mussten tatsächlich bis in die vierte Minute der Nachspielzeit warten, in der Maybritt Rinka einen Freistoß abgefälscht im Kasten unterbrachte. „Unter dem Strich stehen erst mal die drei Punkte, die uns guttun“, sagt Trainer Maik Ratje. „Alles andere können wir dann unter der Woche aufarbeiten.“ Tore: 0:1 (25.) Rinka, 1:1 (42.) Tode, 2:1 (44.) Kühl, 2:2 (48.) Seba, 2:3 (51.) Rieper, 2:5 (53.) Seba, 3:4 (56.) Schneider, 4:4 (80.) Kampner, 4:5 (90.+4) Rinka.

A/O ließ gute Gelegenheiten liegen und geriet nach einer Ecke selbst in Rückstand. Die Spielvereinigung antwortete schnell mit dem Ausgleich und setzte in der Nachspielzeit den Lucky-Punch: MTV-Keeperin Denise Schloemer schoss Stürmerin Isabell Egloff unfreiwillig an, die dadurch die Kugel über die Linie beförderte. „Das Glück haben wir uns erarbeitet“, betont Trainer Joachim Höft, dessen Team sich vorerst in der Spitzengruppe positioniert. „Wir haben verdient gewonnen.“ Tore: 0:1 (55.) Twiefel, 1:1 (58.) L. Höft, 2:1 (90.+2) Egloff.

In Anbetracht dessen, dass die VSV nach einem 0:3-Rückstand noch zum Ausgleich kamen, müssen die Hedendorferinnen mit dem einen Zähler zufrieden sein. „Ein verrücktes Spiel, wir haben in der zweiten Halbzeit das richtige Mindset gezeigt“, lobt Trainerin Alina Schuldt. „Mit Fleestedt ist in diesem Jahr zu rechnen, es wird auch für andere Teams nicht leicht sein, dort Punkte zu holen – unsere Mädels haben es gut gemacht.“ Tore: 1:0 (6.) T. Ferreira Meinberg, 2:0 (33.) Hartgen, 3:0 (53.) Stemmer, 3:1 (63.) Hennings, 3:2 (72.) Ziebarth, 3:3 (90.+3) Schmuckall.