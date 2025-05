Gelungener Sonntag- BSC Sendling bezwingt TSV Turnerbund München

Pünktlich um 15 Uhr wurde dann die Partie der 1. Herrenmannschaft gegen die 1. Mannschaft des Turnerbunds angepfiffen – und von Beginn an war Feuer in der Partie. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, doch bei den Gästen mischte sich der Ehrgeiz schnell mit Frust: Die Szene des Spiels lieferte früh die Nummer 7 des Turnerbunds, als er aus Ärger über einen misslungenen Angriff kurzerhand die Eckfahne zerstörte. Symbolisch für den Spielverlauf: viel Wollen beim Gegner, aber kaum Durchschlagskraft – der BSC Sendling hatte stets eine passende Antwort parat.

Der Sonntag hätte für den BSC Sendling kaum besser verlaufen können. Was am Vormittag noch mit grauen Wolken begann, entwickelte sich nicht nur wettertechnisch, sondern auch sportlich zu einem rundum gelungenen Tag. Die zweite Mannschaft machte um 13 Uhr den Anfang und feierte einen überzeugenden 4:2-Erfolg gegen die Zweite des TSV Turnerbund München – ein gelungener Auftakt, der die Stimmung hob und die Richtung für den weiteren Tag vorgab. Gelungener Fußballsonntag für den BSC Sendling – 1. Herren bezwing

In der 28. Minute wurde es dann erstmals richtig gefährlich im Strafraum der Gäste. BSC-Stürmer Papisse Dabo Gnako (Nr. 9) setzte sich über den linken Flügel durch und konnte nur noch per Foul im Strafraum gestoppt werden. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän unten links – 1:0 in der 29. Minute.

Keine 60 Sekunden später folgte der nächste Streich: Nach einem missglückten Pass des Turnerbunds schnappte sich Ersan Duman (Nr. 10) den Ball, scheiterte zunächst noch am Torwart, doch Abdoul Fofana (Nr. 30) war zur Stelle und schob den Nachschuss eiskalt zum 2:0 ein (30.). Der Doppelschlag zeigte Wirkung – der BSC übernahm nun endgültig die Spielkontrolle.