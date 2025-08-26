Gelungener Saisonstart: SV Meppen siegt klar in Wolfsburg

Die Frauen des SV Meppen sind mit einem überzeugenden 5:0-Sieg beim VfL Wolfsburg II in die neue Zweitligasaison gestartet. Mit einer konzentrierten Vorstellung ließ die Mannschaft von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen.

Der Saisonauftakt der 2. Frauen-Bundesliga 2025/26 verlief für den SV Meppen optimal. Beim Liganeuling VfL Wolfsburg II setzten sich die Emsländerinnen klar mit 5:0 durch und untermauerten damit gleich zu Beginn ihre Ambitionen.

Früh übernahm die Mannschaft die Spielkontrolle und belohnte sich in der 27. Minute, als Bente Marie Bode nach starker Vorarbeit von Anouk Blaschka den Führungstreffer erzielte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Laura Bröring mit einem platzierten Abschluss auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel blieb der SVM konsequent. Bröring traf in der 61. Minute erneut, ehe Sarah Preuss mit einem Treffer in der 73. Minute auf 4:0 stellte. Nur drei Minuten später verwandelte Blaschka einen Strafstoß zum 5:0-Endstand.