Gelungener Saisonstart für die U19 der TSV Großbardorf

Ein am Ende verdienter Auftaktsieg für die Grabfeld Gallier. Sie zeigten trotz des zweitore Rückstands nach knapp 20 Spielminuten Moral und gaben sich nie auf. Der taktische Wechsel nach der Trinkpause brachte dann den erkämpften Ausgleich durch Lennard Bach und Marlon Trautwein. Nach dem Seitenwechsel gaben die Jungs aus Großbardorf weiter Vollgas. Der eingewechselte Dennis Kremer konnte zweimal schön bedient werden und so auf den 4:2 Enstand erhöhen. Die gesamte Mannschaft spielte sehr konzentriert und ließ dem Gegner wenig Chancen. Dennoch tauchten die Coburger ein paar mal vor dem Kaste von Finn Manninger auf. Nächste Woche steht ein weiteres Heimspiel auf dem Plan zu Gast sind am Samstag um 14 Uhr die Kickers aus Bachgau.