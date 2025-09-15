 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
Adrian Scholemann vom FC Pfaffenweiler.
Adrian Scholemann vom FC Pfaffenweiler. – Foto: Wolfgang Scheu

Gelungener Saisonstart: Der FC Pfaffenweiler ist gut dabei

Der FC Pfaffenweiler hat nach den beiden Erfolgen in den Schwarzwaldduellen gegen den FC Neustadt (2:0) und den FV Möhringen (5:3) auch den FC Öhningen/ Gaienhofen (6:2) in die Schranken gewiesen

Drittes Heimspiel – dritter Sieg. Es läuft für den zu Saisonbeginn eingesetzten Spielertrainer Jonas Schwer. Beim deutlichen Heimerfolg gegen Öhningen/Gaienhofen steigerten sich die Gastgeber nach dem Seitenwechsel und spielten vor allem ihre ruhenden Bälle sehr gut aus.

Lukas Karrer (BZ)Autor