Adrian Scholemann vom FC Pfaffenweiler. – Foto: Wolfgang Scheu
Gelungener Saisonstart: Der FC Pfaffenweiler ist gut dabei
Der FC Pfaffenweiler hat nach den beiden Erfolgen in den Schwarzwaldduellen gegen den FC Neustadt (2:0) und den FV Möhringen (5:3) auch den FC Öhningen/ Gaienhofen (6:2) in die Schranken gewiesen
Drittes Heimspiel – dritter Sieg. Es läuft für den zu Saisonbeginn eingesetzten Spielertrainer Jonas Schwer. Beim deutlichen Heimerfolg gegen Öhningen/Gaienhofen steigerten sich die Gastgeber nach dem Seitenwechsel und spielten vor allem ihre ruhenden Bälle sehr gut aus.