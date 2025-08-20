Gelungener Saisonauftakt der SG Aulendorf

Die SG Aulendorf startet furios in die neue Saison. Mit einem 3:1 Sieg im Gepäck kehrten die Jungs um ihren Kapitän Lukas Steinhauser vom Auswärtsspiel in Mochenwangen zurück.

Mann des Spiels war David-Noah Rimili der alle Tore der SGA erzielte.

Von Anfang an entwickelte sich beim Bezirksliga Absteiger ein spannendes Kreisliga A1 Derby. Den besseren Start in die Begegnung erwischten die Gastgeber, ohne jedoch früh in Führung zu gehen Dies machten die Gäste in der 12.Minute dann besser. Nach einem Foul im Mittelfeld ließ der Schiedsrichter Vorteil laufen und David-Noah Rimili schnappte sich den Ball und brachte die SGA in Führung. Allerdings hielt diese Führung nicht lange und der SV Mochenwangen glich durch Fabio Diana in der 16. Minute aus. Danach hatte der SVM wieder etwas mehr Spielanteile, ohne jedoch wieder in Führung zu gehen. In der 37. Minute war dann, nach einem herrlichen Zuspiel von David Gaus, erneut David Rimili zur Stelle und schoss die erneute Führung für die SGA. Mit dieser Führung wurden dann die Seiten zur Pause gewechselt.