Gelungener Saisonauftakt der SG Aulendorf

Überraschender 3:1 Auswärtssieg beim SV Mochenwangen
Die SG Aulendorf startet furios in die neue Saison. Mit einem 3:1 Sieg im Gepäck kehrten die Jungs um ihren Kapitän Lukas Steinhauser vom Auswärtsspiel in Mochenwangen zurück.
Mann des Spiels war David-Noah Rimili der alle Tore der SGA erzielte.
Von Anfang an entwickelte sich beim Bezirksliga Absteiger ein spannendes Kreisliga A1 Derby. Den besseren Start in die Begegnung erwischten die Gastgeber, ohne jedoch früh in Führung zu gehen Dies machten die Gäste in der 12.Minute dann besser. Nach einem Foul im Mittelfeld ließ der Schiedsrichter Vorteil laufen und David-Noah Rimili schnappte sich den Ball und brachte die SGA in Führung. Allerdings hielt diese Führung nicht lange und der SV Mochenwangen glich durch Fabio Diana in der 16. Minute aus. Danach hatte der SVM wieder etwas mehr Spielanteile, ohne jedoch wieder in Führung zu gehen. In der 37. Minute war dann, nach einem herrlichen Zuspiel von David Gaus, erneut David Rimili zur Stelle und schoss die erneute Führung für die SGA. Mit dieser Führung wurden dann die Seiten zur Pause gewechselt.
In der 52. Minute erzielte ein an diesem Tag hervorragend aufgelegter David-Noah Rimili mit seinem dritten Treffer auf 3:1. Nach einem energischen Sololauf von Lukas Steinhauser kam der Ball über Andreas Krenzler auf Rimili und dieser vollendete eiskalt. Die Gastgeber aus Mochenwangen gaben sich allerdings noch nicht geschlagen und hatten ein paar hochkarätige Torchancen die aber allesamt von einem sehr gut aufgelegten SGA Torhüter Kevin Schuldis pariert wurden. Ausserdem kämpfte eine hochmotivierte SGA bis zum Schlusspfiff und so blieb es beim verdienten 3:1 Auswärtssieg zum Saisonauftakt.
SV Mochenwangen – SG Aulendorf 1:3
SV Mochenwangen: Dominik Hagel, Arber Shala, Marco Pfeiffer (81. Simon Metzler), Yannick Brossmann, Erkan Kale, Nico Müller, Michael Jarju, Muhammed Furkan Ata, Fabio Diana, Andreas Spieß (75. Edmond Shala), Maximilian Schmidt (67. Lennard Said) - Trainer: Daniel Amann
SG Aulendorf: Kevin Schuldis, Patrick Moll, Fabian Madlener (73. Michael Karasjov), Manuel Brühl (84. Niklas Adelsbach), Dimitri Neb (64. Patrick Demmer), David Gaus, Maxim Reuss, Linus Allgeier (76. Mehmed Demir), Lukas Steinhauser (88. Dennis Thierer), Andreas Krenzler, David- Noah Rimili - Trainer: Martin Sommer
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)
Tore: 0:1 David- Noah Rimili (12.), 1:1 Fabio Diana (16.), 1:2 David- Noah Rimili (37.), 1:3 David- Noah Rimili (52.)