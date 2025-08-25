Gelungener Saisonauftakt

Nach einer intensiven Vorbereitung wussten die Herrliberger nicht richtig ob sie sich auf dem richtigen Weg befanden, so waren alle 4 Testspiele vom Spielverlauf und Torverhältnis eher der Kategorie speziell zuzuordnen. Umso gespannter blickte man im Verlauf der Woche auf den Sonntag und den ersten richtigen Härtetest.

In der Rückrunde konnten die Hausherren nach 7 sieglosen Partien endlich zum ersten Mal gegen die Gäste aus Hinwil gewinnen und genau dort wollte man vor dem Spiel anknüpfen. Hoch motiviert startete man in die Partie, konnte von Beginn gute Balleroberungen provozieren und mit schönen Kombinationen brillieren. Der Lohn für die intensiv geführte Startviertelstunde kam schliesslich nach 16 Minuten als der Stürmer Levin Stucki auf einen Abpraller am schnellsten reagierte und den Ball vor den Verteidigern wieder erobern konnte, beim Versuch sich in eine gute Abschlussposition zu bringen wurde er im Strafraum gelegt, Penalty. Der Gefoulte trat so gleich selber an und verwandelt souverän zum 1:0. Nach gut 30 Minuten verloren die Herrliberger ein wenig das Spieldiktat, es schlichen sich immer mehr blöde Ballverluste ein, welche den Hinwilern ein wenig Luft und der Herrliberger Defensive mehr Arbeit verschaffte.

Aus der Sicht der Gastgeber kam der Pausenpfiff zum richtigen Zeitpunkt, so konnte man sich wieder neu sammeln. Ähnlich hektisch ging jedoch auch die 2. Halbzeit los. Ein Ballverlust im Spielaufbau an der Mittellinie führte zum erfolgreichen Konter der Gäste, 1:1. Dies war ein Weckruf für die Herrliberger, welche sich nach dem doofen Gegentor wieder bemühten das Spiel an sich zu nehmen. Erfolgreich, erneut konnten wieder Angriffe gefahren und Ballverluste provoziert werden. Angriff über rechts Jonas Kalambokis kann mehr oder weniger ungestört den Ball in die Mitte Flanken, am 2. Pfosten ging der eingerückte Flügel Valentin Morgenthaler komplett vergessen und er schiebt den Ball via Innenpfosten zum 2:1 Endstand.

Wichtige 3 Punkte zum Saisonauftakt, noch funktionieren nicht alle Abläufe aber der Weg stimmt und der Härtetest wurde bestanden. Nächstes Spiel am kommenden Samstag gegen den Aufsteiger aus Maur.