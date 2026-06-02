Gelungener Saisonabschluss für den VfR Hausen

– Foto: Pierre Schmidt

0:1 (4.) Leandro Einecker (Shqipon Bektashi)

1:1 (68.) Benedikt Sorg

1:2 (87.) José Ngonge Mboyo FE (Shqipon Bektashi)

Aufstellung des VfR Hausen:

Mettenberger 1 – Ablaß 2 (82. Faller 13), Arjonit Rexhepi 5 (63. Tidjani 12), Schellbach 6, Suwareh 7, Einecker 9, Tekbas 10 (88. Ebner 3), Aslan 11, Bektashi 18, Ngonge Mboyo 19, Alihoxha 22.

Mit wenig – viel erreichen ...

... konnte Team 1 beim Saisonabschluss (!!!)

Mit einem etwas überraschenden Sieg am Bodensee beim FC RW Salem schloss der VfR Hausen die Saison 2025/2026 erfolgreich ab.

Arg minimiert und mit einem ganz dünnen Restkader trat man zum 30. Saisonspiel an. Es fehlten etliche Stammspieler, darunter auch Co-Trainer Yannick Häringer. Die Ersatzbank wurde mit Spielern aus der 2. und 3. Mannschaft besetzt. Mit Hannes Ablaß startete sogar ein Spieler aus Team 2. Es war sein erstes Match in der Verbandsliga in dieser Runde, und er spielte stark.

Das Sautner-Team startete sehr ordentlich in die Begegnung und belohnte sich früh mit der 0:1-Führung (4.). Torjäger Shqipon Bektashi zog ab, und RW-Keeper Ronny Klockner wehrte die Kugel nach außen ab. Am langen Pfosten stand Leandro Einecker, der zu seinem achten Saisontor einschob.

Mitte der ersten Halbzeit kam Salem dann etwas auf und zu zwei guten Möglichkeiten.

Im zweiten Abschnitt wollte Team 1 weiter Nadelstiche setzen, um Entlastung zu bekommen. Das gelang aber kaum noch. Coach Erich Sautner meinte dazu: „Wir waren nicht mehr griffig genug, verloren viel zu viele Zweikämpfe und hatten etliche Ballverluste (!!).“

In der 68. Minute fiel der verdiente Ausgleich zum 1:1 durch Benedikt Sorg. Danach hatten die Möhlinkicker Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten.

Drei Minuten vor dem Ende (87.) gab es dann Strafstoß für die Gelb-Schwarzen. Shqipon Bektashi arbeitete diesen hervorragend heraus („Fleißkärtchen für Shipi“).

Die Verantwortung übernahm Abwehrkante José Ngonge Mboyo, schickte Keeper Ronny Klockner in die falsche Ecke und verwandelte supersicher zum 1:2-Endstand.

Abschließender Coach-Kommentar:

„Insgesamt war es ein ordentlicher Auftritt mit Höhen und Tiefen, wenn man sieht, wie wir personell gebeutelt waren. Es ist ein erfreulicher Sieg, und nun kommt die verdiente Sommerpause (!!!).“

--- Mike Gaulrapp --- (VfR Hausen)