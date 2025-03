Gelungener Rückrundenstart gegen Rüti

Die erste Mannschaft kann im ersten Meisterschaftsduell an die Form der Vorbereitung anknüpfen und ihr gelingt ein 3:2 Sieg über Rüti.

So., 23.03.2025, 11:00 Uhr

Weil mit dem Anschluss an die Tabellenspitze vieles auf dem Spiel steht, lassen beide Teams zu Beginn wenig zu auf dem Hauptplatz des Barzloo. Erst bei einem Pfäffiker Vorstoss in Minute 37 wird Cipolla im Strafraum gefällt, woraufhin Oberholzer zum Elfmeter antritt und souverän verwandelt. Praktisch im direkten Gegenstoss führt ein Fehler im Aufbauspiel des Heimteams nach erfolgreichem Pressing der Rütener zu einem Penalty auf der Gegenseite. Der gegnerische Captain lässt sich nicht zweimal bitten und gleicht zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Noch kurz vor dem Pausenpfiff findet der Freistoss von Sillitto aus dem Halbfeld den Kopf von Wolfer. Dieser nickt den Ball ins lange Eck und erzielt den 2:1 Halbzeitstand.

Nach der Pause kann keine der beiden Mannschaften die Oberhand über das Spielgeschehen gewinnen. In der 61. Minute kommt es nach einem misslungenen Klärungsversuch der Gäste zum Gestocher im Strafraum. Wolfer steht richtig, drückt den Ball über die Linie und schnürt somit wie bereits im Hinspiel einen Doppelpack. Mit dieser 3:1 Führung scheint das Spiel schon halb entschieden, bis die Mannschaft aus Rüti in 80’ nach einem Standard den 3:2 Anschlusstreffer erzielen kann. In der restlichen knappen Viertelstunde versucht Rüti mit langen Bällen vor die Kiste des Heimteams zu kommen. Weil daraus keine nennenswerten Chancen mehr entstehen, bleiben durch das 3:2 Schlussresultat die drei Punkte im Barzloo.

Am nächsten Sonntag, 30. März 2025, werden wir um 12:30 Uhr bei den Reserven des FC Stäfa auf dem Sportplatz Frohberg empfangen. Die erste Mannschaft bedankt sich herzlichst für die zahlreiche Unterstützung bei diesem erfolgreichen Rückrundenstart!🔴⚪🔴