Gelungener Rückrundenstart für VfB 1912

Mit einem am Ende verdienten Heimerfolg startete die VfB-Elf in die 26er Punktspiele. Nach der langen Winterpause kamen beide Teams noch nicht wie gewünscht in die Abläufe und ließen spielerisch durchaus Luft nach oben. Die meist ausgeglichene, faire und vom guten Referee Schulz geleitete Partie entschieden die Gastgeber mit der besseren Effizienz vor dem Tor, nachdem man zur Pause per Elfmeter vorn lag. Bis dahin hatte der FCE bei zwei Lattentreffern Pech, wie auch Hohenleipisch mit Kniesche-Freistoß ans Lattenkreuz.
Nach dem Wechsel und dem frühen zweiten VfB-Treffer wollten die Gäste den Anschluss, kamen aber nicht wirklich durch und die Einheimischen ließen mit dem Vorsprung im Rücken nichts mehr anbrennen.
Wie zu erwarten war von beiden Mannschaften ein kurzes Abtasten erkennbar, bevor es auf jeder Seite erstmals gefährlich wurde. Der FC nach Eckball (9.) und die Platzherren nach klasse Angriff über die linke Seite (12.), die wenig später im Glück waren, als der Ball vom VfB-Querbalken zurück ins Spielfeld sprang. Die Platzherren danach mit etwas mehr Offensivbemühungen gingen durch einen von David Walter sicher verwandelten und unstrittigen Foulstrafstoß in Führung (22.) was dem VfB-Auftritt sichtlich guttat und beinahe das 2:0 folgte. Der zwanzig-Meter-Freistoß von Felix Kniesche genau an den Winkel ließ das Eisenhüttenstädter Gebälk vibrieren (28.).
Auf der anderen Seite verfehlten der FCE ebenfalls per Freistoß die lange Ecke nur knapp (29.). Und die Gäste trafen nach einer Hohenleipischer Defensiv-Unachtsamkeit mit einem satten Schuss von der Strafraumkante noch einmal die Latte (41.).
Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Florian Vogt schließlich auf 2:0 (55.) und nur drei Minuten später scheiterte Kniesche in eins-gegen-eins am herauslaufenden FC-Tormann Dietrich Lichtner, der so eine gewisse Vorentscheidung verhinderte, was ihm in den Schlussminuten in einer nahezu deckungsgleichen Situation nicht gelingen sollte. „Es ist noch nicht vorbei, Hütte!“ spornte Routinier Danny Grünberg seine Mannschaft nach gut einer Stunde immer wieder an, die natürlich auf den Anschlusstreffer spielte. Die beste Gelegenheit dazu verhinderte Max Kotte mit einer starken Parade (74.). Den Hohenleipischern boten sich vermehrt Räume und mit einem überraschenden und feinen Abschluss von der rechten Strafraumkante verfehlte Tom Richter denkbar knapp den FC-Kasten (78.). Die Spielentscheidung machte schließlich Felix Kniesche, einen langen Pass erlaufend und den Keeper an der Strafraumgrenze ausspielend, sieben Minuten vor dem Abpfiff perfekt. „Es reicht, drei sind genug!“ wurden die Gäste-Spieler von der Bank nun ermahnt, nicht weiter aufzumachen und nach dem wegen Foulspiel davor irregulären vierten VfB-Tor beendete Schiedsrichter Schulze den Rückrundenauftakt.
Die VfB-Elf gewann wie schon das Hinspiel klar und zu Null und läuft kommende Woche in Lübben auf, der FC Eisenhüttenstadt musste die erste Ligapleite seit Oktober vorigen Jahres hinnehmen und erwartet nun daheim die Krieschower Oberligareserve.