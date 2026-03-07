Gelungener Rückrundenstart für VfB 1912 von Frank Thiemig · Gestern, 22:25 Uhr · 0 Leser

Felix Kniesche erzielt den 3:0-Endstand. – Foto: F. Thiemig

Mit einem am Ende verdienten Heimerfolg startete die VfB-Elf in die 26er Punktspiele. Nach der langen Winterpause kamen beide Teams noch nicht wie gewünscht in die Abläufe und ließen spielerisch durchaus Luft nach oben. Die meist ausgeglichene, faire und vom guten Referee Schulz geleitete Partie entschieden die Gastgeber mit der besseren Effizienz vor dem Tor, nachdem man zur Pause per Elfmeter vorn lag. Bis dahin hatte der FCE bei zwei Lattentreffern Pech, wie auch Hohenleipisch mit Kniesche-Freistoß ans Lattenkreuz. Nach dem Wechsel und dem frühen zweiten VfB-Treffer wollten die Gäste den Anschluss, kamen aber nicht wirklich durch und die Einheimischen ließen mit dem Vorsprung im Rücken nichts mehr anbrennen.

Wie zu erwarten war von beiden Mannschaften ein kurzes Abtasten erkennbar, bevor es auf jeder Seite erstmals gefährlich wurde. Der FC nach Eckball (9.) und die Platzherren nach klasse Angriff über die linke Seite (12.), die wenig später im Glück waren, als der Ball vom VfB-Querbalken zurück ins Spielfeld sprang. Die Platzherren danach mit etwas mehr Offensivbemühungen gingen durch einen von David Walter sicher verwandelten und unstrittigen Foulstrafstoß in Führung (22.) was dem VfB-Auftritt sichtlich guttat und beinahe das 2:0 folgte. Der zwanzig-Meter-Freistoß von Felix Kniesche genau an den Winkel ließ das Eisenhüttenstädter Gebälk vibrieren (28.). Auf der anderen Seite verfehlten der FCE ebenfalls per Freistoß die lange Ecke nur knapp (29.). Und die Gäste trafen nach einer Hohenleipischer Defensiv-Unachtsamkeit mit einem satten Schuss von der Strafraumkante noch einmal die Latte (41.).