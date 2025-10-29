Gelungener Rückrundenauftakt - Tiefenbach lebt noch

Nach der Heimpleite gegen den SC Berg stand für Tiefenbach zum Rückrundenstart ein enorm wichtiges Spiel vor der Tür. Nur mit einem Dreier konnten die Grünweißen im Abstiegskampf weiter überleben. Die Spieler um Capitano Zellner wussten wohl was auf dem Spiel stand und waren von Beginn an tonangebend von Vilslern kam nahezu nichts Nennenswertes und als Hirschmüller in der 14. Min. nach Vorlage von Wagner zum 1-0 netzte war dies mehr als verdient. Auch im 2. Durchgang hatte der Gastgeber mehr vom Spiel und auch klarste Chancen um das Match früh zu entscheiden. In der 70. Min. dann die Erlösung, als Soffietti eine scharfe Mühlbauer-Hereingabe zum vorentscheidendem 2-0 in die Maschen grätschte. Ein direkt verwandelter Freistoss von Vilslern zum 2-1 ließ die Grünweißen nochmal zittern, aber Zwingendes kam von den Gästen nicht mehr, im Gegenteil das Heimteam ließ noch einige Chancen liegen, vorallem der Pfostentreffer von Mühlbauer fiel unter die Kategorie "Hundertprozentige". Ein immens wichtiger Sieg für das Team von Aimer/Hirschmüller, das dadurch den Anschluss ans untere Mittelfeld wieder hergestellt hat, aber weiterhin jeden Punkt braucht um aus der Gefahrenzone zu kommen. Am Sonntag werden die Trauben jedoch hoch hängen, denn dann muss man zu Kronprinz Kirchberg reisen, der nach einem kleinen Durchhänger wieder voll auf Kurs ist und den Aufstieg in die Kreisliga klar vor Augen hat. Vor allem Torjäger Martin Obermeier sollte man immer im Blick haben und bestenfalls ausschalten um Zählbares mitzunehmen. Schon im Hinspiel (2-3) war man nahe dran, aber individuelle Fehler verhinderten einen Punktgewinn. Wir hoffen auf zahlreiche und lautstarke Schlachtenbummler.