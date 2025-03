Gelungener Rückrundenauftakt für den ASV Altenlingen

Drei Partien, zwei Siege und ein mehr als verdientes Unentschieden im kleinen Derby für die Erste: Der ASV ist durchaus erfolgreich aus der Winterpause zurückgekommen.

Unsere Erste bringt Herbstmeister Union Lohne beim Bezirksliga-Restart dabei an den Rande einer Niederlage, muss sich nach jedoch mit einem torlosen Remis begnügen. Bei Traumwetter zeigt die Zevenhuizen-Elf vor ein paar Hundert Zuschauern in Lohne eine wirklich gute Vorstellung und ist über weite Strecken sogar das bessere Team. Insbesondere die Defensive präsentiert sich deutlich sattelfester als noch vor der Winterpause. Auch vorne sind die Möglichkeiten für einen Dreier da, aber die vergebenen Großchancen von Max Veer, Niklas Lingers und Felix Kaufhold sowie ein ausbleibender Elfmeterpfiff nach Foul an Luca Schmitz verhindern den riesengroßen Jubel. Der soll dann am kommenden Sonntag beim ersten Heimspiel gegen Tabellenführer Freren folgen. Anstoß gegen das nächste Topteam ist ausnahmsweise erst um 17 Uhr!