Gelungener Rückrundenauftakt

Die Eintracht erwischte einen guten Start und ging in der 27. Minute in Führung. Nach einem überragenden langen Ball von Ahmet Abbas lief Hüseyin Gümüs alleine auf den Keeper zu und blieb im Eins-gegen-Eins eiskalt – 0:1 für die Eintracht.

Die Eintracht startet erfolgreich in die Rückrunde und gewinnt auswärts beim FC Phönix Schleißheim mit 3:1.

Auch im weiteren Verlauf blieb die Eintracht gefährlich und erhöhte auf 0:2. Ioannis Zefalis vollendete einen Angriff nach Vorlage von Vincent van Essen und brachte die Eintracht damit komfortabel in Führung.

Die Gastgeber aus Schleißheim gaben sich jedoch nicht auf und kamen im weiteren Verlauf zum 1:2-Anschlusstreffer, wodurch die Partie wieder spannend wurde.

In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. In der 87. Minute sah ein Spieler von Phönix Schleißheim nach einer Notbremse gegen Florian Friemer die rote Karte. Drei Minuten später wurde Friemer erneut zum entscheidenden Mann: Er holte selbst den Elfmeter heraus, schnappte sich anschließend den Ball und verwandelte sicher zum 1:3-Endstand in der 90. Minute.

Damit feiert die Eintracht einen verdienten Auswärtssieg und startet mit drei Punkten in die Rückrunde.