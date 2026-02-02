Gelungener Rückrundenauftakt - 3:0-Sieg beim VfB Speldorf – Foto: Mario Sachsenweger

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spiel. Der FC Kray blieb dominant: Speldorf versuchte zwar alles, um den Anschluss herzustellen, doch die Defensive stand stabil und verhinderte gegnerische Großchancen. In der 70. Minute hatte dann Luca Kazelis die Chance, per Strafstoß auf 0:4 zu stellen, scheiterte jedoch am Pfosten. Die verbleibenden Minuten spielte die Krayer Mannschaft dann souverän herunter, sodass am Ende ein 3:0-Auswärtssieg auf der Habenseite stand.

Von Beginn des Spiels an war die Krayer Mannschaft im Spiel, hatte Ball und Gegner im Griff und zeigte, dass man gewillt war, das erste Spiel der Rückrunde positiv zu gestalten. Dazu schaffte man es immer wieder in den gefährlichen Bereichen Standardsituationen zu ziehen, von denen eine dann in der 22. Minute zur Führung genutzt werden konnte: Estevan Rascho nahm aus gut 20 Metern Maß und traf zum 1:0. Kray spielte weiter nach vorne und belohnte sich in der 35. Minute. Nach einer Ecke war es Kadrijaj, der auf 0:2 stellte und es kam noch besser. Nach einer guten Spielverlagerung durch Milot Ademi kam Kadrijaj frei vor dem Speldorfer Torhüter an den Ball und stellte mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Halbzeitstand her.

Trainer Dimitrios Pappas zeigte sich nach dem Spiel sichtlich zufrieden: „Ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass wir präsent waren. Wir haben das Spiel an uns gezogen, hatten mehr Ballbesitz und viele Standards in den gefährlichen Zonen, die dann auch zu den ersten beiden Treffern führten. Leider haben wir nach dem 2:0 für einige Minuten den Faden verloren, uns dann aber schnell wieder gefangen. Konsequent machen wir dann noch vor der Halbzeit den dritten Treffer und gehen mit dieser Führung in die Pause, was wichtig war. Zwar verschießen wir dann in der zweiten Halbzeit noch einen Elfmeter, aber insgesamt war es wichtig, dass wir die Null gehalten haben. Kein Gegentor kassiert zu haben, stärkt das Selbstvertrauen und das brauchen wir aktuell. Wir freuen uns, mit drei Punkten im Gepäck nach Hause zu fahren.“

