Gelungener Qualifikationsauftakt: C2 dreht Rückstand gegen Anrath

Der SC St. Tönis schlägt Viktoria Anrath und macht damit den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt – Foto: Jens Terhardt

Die C2-Junioren des SC St. Tönis sind erfolgreich in die Qualifikation zur Kreisliga A gestartet. Im ersten Gruppenspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Phil Wanninger im heimischen Yayla-Sportpark nach einem frühen Rückstand verdient mit 3:1 gegen die C1 des SC Viktoria 07 Anrath durch.

Bei sommerlichen Bedingungen entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Begegnung. Der SC St. Tönis versuchte, die Partie spielerisch zu kontrollieren und über die Außenbahnen nach vorne zu gelangen. Anrath hielt körperlich dagegen und wartete auf Möglichkeiten zum schnellen Umschalten.

Mit den ersten drei Punkten hat der Sportclub einen wichtigen Auftaktsieg eingefahren und den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Kreisleistungsklasse, respektive nunmehr "Kreisliga A" gemacht. Entschieden ist in der Qualifikationsgruppe allerdings noch nichts: Brüggen konnte im Paralellspiel Hüls mit 4:0 schlagen und haben ebenfalls drei Zähler auf der Habenseite. In den kommenden Begegnungen gegen den Hülser SV und die JSG Brüggen/Bracht möchte die Mannschaft an die gezeigte Leistung anknüpfen und weiter nachlegen.

Nach 14 Minuten mussten die Gastgeber zunächst einen Rückschlag hinnehmen. Viktoria Anrath nutzte eine seiner ersten Gelegenheiten und ging mit 1:0 in Führung. Der Sportclub zeigte sich von dem Gegentreffer jedoch nicht lange beeindruckt. Nur zwei Minuten später war die Begegnung bereits wieder ausgeglichen. Nach einer Ecke, getreten von Kapitän Darian Dikin, beförderte ein Gästespieler den Ball ins eigene Netz – 1:1.

Der schnelle Ausgleich gab der Mannschaft zusätzliche Sicherheit. St. Tönis übernahm zunehmend die Kontrolle und kam nun regelmäßiger in die gefährlichen Räume. Vor allem bei Standardsituationen und Angriffen über die Außenbahnen wurde es mehrfach gefährlich.

Darian Dikin brachte unter anderem einen Freistoß von der rechten Seite mit viel Schnitt in Richtung Tor. Auch Sammi Polte kam nach einer gelungenen Offensivaktion zu einer aussichtsreichen Möglichkeit, sein Abschluss wurde jedoch noch zur Ecke abgeblockt.

Diell Makolli belohnt die Drangphase

In der 32. Minute gelang dem Sportclub schließlich die verdiente Führung. Jonas Zygan setzte sich auf der Außenbahn stark durch und brachte den Ball gefährlich in die Mitte. Über Umwege landete das Spielgerät bei Diel Makolli, der nicht lange zögerte und flach ins lange Eck einschob.

Mit dem Treffer zum 2:1 belohnte sich St. Tönis für eine engagierte erste Halbzeit. Die Gastgeber hatten nach dem frühen Rückstand die richtige Reaktion gezeigt, das Spiel gedreht und sich zunehmend Vorteile erarbeitet.

Kurz vor der Pause kamen die Gäste noch einmal nach einer Ecke gefährlich vor das Tor von Moritz Kothes. Die Defensive des Sportclubs überstand die Situation jedoch unbeschadet. Insgesamt ließ die Mannschaft in der ersten Halbzeit nur wenige zwingende Abschlüsse des Gegners zu und nahm die knappe, aber verdiente Führung mit in die Pause.

Wenige Höhepunkte nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff blieb die Begegnung zunächst ausgeglichen. St. Tönis musste nicht mehr mit dem letzten Risiko nach vorne spielen und konzentrierte sich darauf, defensiv kompakt zu bleiben. Anrath bemühte sich um den Ausgleich, fand gegen die gut organisierte Abwehr der Gastgeber aber nur selten eine Lücke.

Aufgrund der hohen Temperaturen wurde die Partie einmal pro Halbzeit durch eine Trinkpause unterbrochen. Das Spiel blieb trotz seiner Bedeutung jederzeit fair. Schiedsrichter Serkan Chassanoglu überzeugte mit einer klaren Linie und leitete die Begegnung souverän.

Der Sportclub verteidigte aufmerksam und wartete auf die Gelegenheit, die Führung auszubauen. Diese bot sich in der 59. Minute. Jonas Winterberg brachte den Ball mit einer scharfen Hereingabe in den Strafraum. Dort wurde Jonas Zygan regelwidrig zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Strafstoß.

Ludwig Buchmann übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter souverän zum 3:1. Der Mittelfeldspieler ließ dem Anrather Torhüter keine Abwehrmöglichkeit und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Verdienter Sieg zum Auftakt

In der verbleibenden Spielzeit brachte der SC St. Tönis den Vorsprung kontrolliert über die Zeit. Anrath versuchte zwar noch einmal, Druck aufzubauen, konnte die Defensive der Gastgeber aber nicht mehr entscheidend überwinden. Auf der anderen Seite boten sich dem Sportclub weitere Räume für Gegenangriffe, ohne dass daraus noch ein vierter Treffer entstand.

Nach dem Schlusspfiff stand ein verdienter 3:1-Erfolg, den sich die Mannschaft insbesondere durch ihre schnelle Reaktion auf den Rückstand und die konzentrierte Defensivleistung erarbeitet hatte. St. Tönis ließ sich vom frühen 0:1 nicht aus der Ruhe bringen, glich praktisch im direkten Gegenzug aus und drehte die Begegnung noch vor der Halbzeitpause vollständig.

Auch nach dem Seitenwechsel behielt der Sportclub die Kontrolle. Die Mannschaft ließ defensiv wenig zu und nutzte mit dem verwandelten Strafstoß die entscheidende Gelegenheit, um den ersten Qualifikationssieg abzusichern.

Der erste Schritt ist gemacht

Mit dem Heimerfolg gegen Viktoria Anrath hat die C2 des SC St. Tönis den gewünschten Start in die Qualifikation zur Kreisliga A geschafft. Der Sieg ist allerdings lediglich der erste Schritt. In den weiteren Gruppenspielen warten mit dem Hülser SV und der JSG Brüggen/Bracht zwei anspruchsvolle Aufgaben. Dort möchte die Mannschaft die nächsten Punkte sammeln und die gute Ausgangsposition nutzen.

Die Leistung gegen Anrath hat gezeigt, dass der Sportclub auch nach Rückschlägen ruhig bleiben und eine Begegnung aus eigener Kraft drehen kann. Daran gilt es nun anzuknüpfen, um das große Ziel, die Qualifikation für die Kreisliga A, zu erreichen.

Spieldaten

SC St. Tönis C2 vs. SC Viktoria 07 Anrath C1 – 3:1 (2:1)

Tore:

0:1 Tugra Yilmaz (14.)

1:1 Aurel Ademi (Eigentor (16.))

2:1 Diel Makolli (29.)

3:1 Ludwig Buchmann (57., Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Serkan Chassanoglu

Zuschauer: 40

Spielort: Yayla-Sportpark, Jahn-Stadion

Wettbewerb: Qualifikation zur Kreisliga A,

Aufstellung SC St. Tönis

Moritz Kothes – Jan Oliveira, Diell Makolli, Mika Duckhorn, Darian Dikin -Jonas Zygan (60. Noel Mellen), Devin Ayaz (53. Noah Schwarz), Ludwig Buchmann, Amir Soumaila (62. Lorik Krasniqi), Till Pietruschka (48. Greatness Adams) – Sammi Polte (45. Jonas Winterberg).

Weitere Spieler im Kader:

Alexander Scheuß, Alim Orumbaev, Johannes Meyer, Semih Strahlen.

Trainer: Phil Wanninger.