Gelungener Pflichtspielauftakt: VfB Lübeck mit 4:1 gegen Kaltenkirchen von Ismail Yesilyurt · Heute, 22:28 Uhr · 0 Leser

Dardan Karimani (VfB Lübeck) erzielte das Selbstvertrauen schenkende 1-0. – Foto: Olaf Wegerich

Der VfB Lübeck ist erfolgreich in die Saison 2026/27 gestartet. Vor 1.460 Zuschauern an der Lohmühle setzte sich die Mannschaft von Trainer Kevin Rodewald im SHFV-Pokal-Achtelfinale souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Kaltenkirchener Turnerschaft durch. Damit sicherten sich die Grün-Weißen das Ticket für das Viertelfinale, wo ein Auswärtsduell am kommenden Samstag um 17 Uhr beim Heider SV wartet.

Frühe Weichenstellung durch Karimani und Mandl Schon in den Anfangsminuten wurde deutlich, dass der Regionalligist keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen lassen wollte. Mit sechs Neuzugängen in der Startformation agierte der VfB mutig und spielstark. Bereits in der 10. Minute zahlte sich der Druck aus: Nach einem präzisen Zuspiel von Tom Kankowski tauchte Dardan Karimani frei vor dem Kaltenkirchener Schlussmann Luca Adler auf und schob überlegt zur Führung ein. Die Gäste aus Kaltenkirchen, die das Stadion an der Lohmühle aus dem verlorenen Pokalfinale von 2025 (1:2) noch in schmerzhafter Erinnerung hatten, fanden über die gesamte erste Halbzeit kaum Zugriff auf das Spiel. Der VfB kombinierte sich immer wieder gefährlich durch die gegnerischen Reihen, wobei Felix Mandl in der 27. Minute das 2:0 nachlegte. Der erfrischende Auftritt in den ersten Minuten des VfB führte vor der Pause noch zu weiteren guten Gelegenheiten durch Daouda Beleme und Mandl.

Dominanz, Platzverweis und der späte Schlusspunkt Nach dem Seitenwechsel knüpfte Lübeck nahtlos an die Leistung an. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff schnürte Mandl per Kopf nach einer Kankowski-Ecke seinen Doppelpack zum 3:0. Die Vorentscheidung schien gefallen, doch das Spiel nahm in der 62. Minute eine unerwartete Wendung, als ein abgefälschter Schuss von Jonas Hinz – unglücklicherweise durch Deniz Yilmaz ins eigene Netz abgefälscht – zum 3:1 einschlug.

Selim Ajkic (VfB Lübeck), hier gegen Sebastian Böttcher (Kaltenkirchen),.sucht weiterhin sein Glück im Abschluss. – Foto: Olaf Wegerich

Als der neue VfB-Verteidiger Yilmaz sieben Minuten später wegen eines groben Foulspiels an Jonas Jeschke die Rote Karte sah, musste der Favorit die Schlussphase in Unterzahl überstehen. Der VfB verwaltete das Ergebnis jedoch routiniert und ließ keine wirkliche Aufholjagd der Gäste zu. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Lennard Heiduck, der in der vierten Minute der Nachspielzeit den gegnerischen Torwart umkurvte und den 4:1-Endstand markierte.