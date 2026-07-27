Gelungener Pflichtspielauftakt: Osterrönfeld 4:1 bei Bor. Rendsburg

Der Osterrönfelder TSV freut sich. – Foto: Osterrönfelder TSV

Der Osterrönfelder TSV hat ein optimales Debüt unter dem neuen Trainerteam um Chefcoach Fabian Doege gefeiert. Nach einer starken Vorbereitung mit vier Siegen und einem Remis bestätigte die neu formierte Blau-Gelbe Truppe ihre gute Form im ersten Pflichtspiel und setzte sich auswärts beim Kreisligisten Borussia 93 Rendsburg in der Hauptrunde des Kreispokals verdient mit 4:1 (2:1) durch.

Dabei mussten die Gäste personell improvisieren: Mit zwölf Neuzugängen und sieben Abgängen (davon drei in der Winterpause) war der Kader im Sommer zwar auf 28 Spieler in der Breite vergrößert worden, doch zum Pflichtspielauftakt stand aufgrund diverser Ausgründe die Hälfte des Aufgebots nicht zur Verfügung. Mit Jarle Sachau aus der zweiten Mannschaft, A-Jugendspieler Till Vohl und Co-Trainer Eric Hartwich, die alle als Einwechselspieler zum Einsatz kamen, wurde der Spieltagskader kurzerhand aufgefüllt.

Die Gastgeber aus Rendsburg, die im Vorfeld ein völlig anderes Auftreten als beim deutlichen 0:5 beim HSG-Cup angekündigt hatten, wurden jedoch eiskalt erwischt. Bereits nach 100 Sekunden schaltete Jamie-Fynn Liß nach einem schnellen Ballgewinn gedankenschnell und schloss trocken ins lange Eck zum 0:1 ab (2.). Mit diesem intensiven Angriffsfußball schienen die Rendsburger zunächst überfordert, und nur fünf Minuten später schnürte Liß nach sehenswertem Kombinationsspiel den Doppelpack zum 0:2 (7.).

In der Folge spielten sich die Gäste Chance um Chance heraus, verpassten es jedoch, die Führung auszubauen. Die Partie erhitzte sich auch durch strittige Schiedsrichterentscheidungen: So verweigerte Referee Stefan Wätcke den Gästen nach aussichtsreichen Aktionen einen klaren Foulelfmeter. Wie aus dem Nichts schlug Borussia 93 Rendsburg dann zu: Mit dem ersten gefährlichen Schuss aus Nahdistanz verkürzte Malte Hehlert in der 36. Minute auf 1:2. Bis zur Pause blieben die Hausherren zwar spielbestimmend, ohne jedoch den Ausgleich erzwinnen zu können.

OTSV macht nach der Pause den Sack zu

Mit Beginn des zweiten Durchgangs fand der Osterrönfelder TSV schnell wieder zu seinem ansehnlichen und druckvollen Spiel zurück. Nachdem den Gästen erneut ein vermeintlicher Strafstoß verwehrt worden war, stellte der OTSV den alten Abstand wieder her. Nach einem herrlichen Freistoß von Tim Münz schraubte sich Emircan Arslan am höchsten und köpfte wuchtig zum 1:3 ein (56.).

In der Schlussphase kontrollierten die Gäste Spiel und Gegner völlig souverän. Zwar agierte die Blau-Gelbe Truppe in einigen Szenen zu verspielt und ließ einen weiteren, klaren Elfmeterpfiff unberücksichtigt, doch nach 80 Minuten machte Joshua Dorroch mit dem Treffer zum 1:4 den Deckel endgültig auf den Topf.

Durch den überzeugenden Auswärtssieg im Rücken blickt der Osterrönfelder TSV nun voller Vorfreude dem kommenden Freitag entgegen, an dem die Liga-Saison am Bahndamm mit einem echten Kracher eröffnet wird: Im Derby empfängt der OTSV den Landesligaabsteiger TuS Jevenstedt.