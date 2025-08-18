Gelungener Neustart für 1. FC Kleve II

Die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve hat sich nach einjähriger Auszeit mit einem Erfolg zurückgemeldet. Das Team, das im Sommer 2024 aus der Bezirksliga zurückgezogen worden war, gewann vor mehr als 100 Zuschauern im Stadion am Bresserberg die Heimpartie gegen den Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf II mit 4:1 (1:0). Der Sieg war verdient. Die Mannschaft von Trainer Christian Klunder hatte zu Beginn der Partie aber noch Probleme.

Beide Teams begannen sehr nervös. Alemannia Pfalzdorf II kam nach zehn Minuten besser ins Spiel. Die Mannschaft kombinierte bis zum gegnerischen Strafraum sehenswert, war jedoch im Abschluss zu unentschlossen. Dennoch hatte sie in der 18. Minute zweimal die Chance zur Führung. Erst traf Nils Schotten mit einem Eckball nur die Latte, sein Nachschuss verfehlte dann nur knapp das Ziel.

Christian Klunder war mit der Vorstellung seines Teams in der Anfangsphase absolut unzufrieden. Er nutzte eine Trinkpause in der 23. Minute, um das taktische System seiner Mannschaft umzustellen. Mit Erfolg, denn ab diesem Zeitpunkt bekam der 1. FC Kleve II den bis dahin vermissten Zugriff auf das Spiel. Die Räume wurden in der Defensive besser geschlossen.Und offensiv wurde mit viel Tempo das Flügelspiel intensiviert.

Das Ergebnis: Der Gastgeber hatte nun einige Chancen. Kosovar Demiri sorgte in der 35. Minute für die verdiente Führung des 1. FC Kle­ve II. Der Neuling bemühte sich, in der Partie zu bleiben. Er kombinierte das ein ums andere Mal gut nach vorne. So auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Kleves Keeper Cedric Kamps nach einem Schuss von Mathis Janßen die Führung mit einer Glanzparade festhielt.

Nach dem Seitenwechsel begann der 1. FC Kleve II sofort druckvoll. Erik Zillig erhöhte nur vier Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 – und die Köpfe der Pfalzdorfer Spieler gingen etwas nach unten. In der Folge vergab das Klunder-Team nach langen Bällen einige Möglichkeiten. Erst Dominik Ljubicic nahm nach 67 Minuten mit seinem Treffer zum 3:0 die letzte Spannung aus der Begegnung. Joel Piskurek (75.) konnte noch einmal für die Alemannia verkürzen. Doch im direkten Gegenstoß sorgte Kosovar Demiri (76.) mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Endstand.

„Wir waren am Anfang zu nervös und kamen mit dem System nicht zurecht. Nach der taktischen Umstellung haben die Jungs eine gute Leistung gezeigt. Ich bin erleichtert und zufrieden mit diesem Auftakt“, sagte Theo Klunder. Sein Gegenüber Christian Offermans bezeichnete die Niederlage als verdient. „Am Ende haben wir kein Mittel gegen die langen Bälle der Klever gefunden“, sagte der neue Coach von Alemannia Pfalzdorf II