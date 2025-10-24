Gelungener Neustart

Der freiwillige Abstieg des FV Leutershausen in die Kreisklasse A2 samt komplettem Kaderumbruch hat für 2025/26 viele Fragezeichen erzeugt. "Der Neustart ist gelungen, gerade mit dem Sieg vom vergangenen Sonntag bei United Weinheim", sagt Dominik Sättele angesichts von 16 Punkten nach neun Partien. Das hätten der FV-Trainer und sein Kollege Max Stephan zu Rundenbeginn, "sofort unterschrieben."
So einen starken Start hinzulegen, dürften sich die kühnsten Optimisten in Leutershausen nicht erhofft haben. Von Extern waren Einschätzungen zu vernehmen, dass es für "Hause" sehr knapp mit dem Klassenerhalt werden könnte. Dieses Thema scheint jetzt schon erfolgreich abgehakt zu sein, die Lücke zu den Abstiegsrängen beträgt beruhigende elf Zähler – Tendenz steigend.
Der Spielplan lässt weitere Höheflüge zumindest erahnen. Vier der Top Fünf hat Leutershausen bereits hinter sich gebracht, in den sieben ausstehenden Partien bis zur Winterpause warten fast nur Kontrahenten die in der Tabelle schlechter platziert sind.
"Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt eine kleine Serie starten könnten", blickt Sättele hoffnungsvoll in die nahe Zukunft. Am Sonntag gegen den SC Blumenau und danach in Hemsbach sowie gegen Schönau winken reichlich dreifache Punktgewinne. Der Coach sagt weiter: "Sieben Punkte daraus sind schon Pflicht, aber wir sind uns bewusst, dass wir keinen Gegner unterschätzen dürfen."
Bei allen positiven Nachrichten gibt es aber auch Verbesserungspotenzial, wie der 35-Jährige aufzählt: "Wir würden gerne einmal zwei Wochen hintereinander mit der gleichen Aufstellung spielen und die Trainingsbeteiligung könnte besser sein." Die Erkältungswelle hat zuletzt für einige Ausfälle gesorgt, aber auch Verletzungen haben nicht halt gemacht vor der Mannschaft. Kapitän David Helm hat aufgrund einer schweren Bänderdehnung erst eine Handvoll Spiele bestritten und Maximilian Brand fällt mit einem Innenbandteilabriss vorerst aus.