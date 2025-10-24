Dominik Sättele (l.) und Max Stephan haben den FV Leutershausen in der Kreisklasse A2 stabilisiert. – Foto: FVL

Gelungener Neustart Kreisklasse A2 Mannheim +++ Leutershausen hat sich allen Unkenrufen zum Trotz im vorderen Mittelfeld der Kreisklasse A2 festgesetzt Verlinkte Inhalte Kreisklasse A2 FV Leutersh. Dominik Sättele

Der freiwillige Abstieg des FV Leutershausen in die Kreisklasse A2 samt komplettem Kaderumbruch hat für 2025/26 viele Fragezeichen erzeugt. "Der Neustart ist gelungen, gerade mit dem Sieg vom vergangenen Sonntag bei United Weinheim", sagt Dominik Sättele angesichts von 16 Punkten nach neun Partien. Das hätten der FV-Trainer und sein Kollege Max Stephan zu Rundenbeginn, "sofort unterschrieben."

So einen starken Start hinzulegen, dürften sich die kühnsten Optimisten in Leutershausen nicht erhofft haben. Von Extern waren Einschätzungen zu vernehmen, dass es für "Hause" sehr knapp mit dem Klassenerhalt werden könnte. Dieses Thema scheint jetzt schon erfolgreich abgehakt zu sein, die Lücke zu den Abstiegsrängen beträgt beruhigende elf Zähler – Tendenz steigend. Der Spielplan lässt weitere Höheflüge zumindest erahnen. Vier der Top Fünf hat Leutershausen bereits hinter sich gebracht, in den sieben ausstehenden Partien bis zur Winterpause warten fast nur Kontrahenten die in der Tabelle schlechter platziert sind.