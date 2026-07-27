gelungener Leistungsvergleich der U-17-Juniorinnen beim KSV Hessen

– Foto: Jürgen Röhling

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen fand am Samstag ein Leistungsvergleich für U-17-Juniorinnen beim KSV Hessen Kassel statt. Da am Freitagabend die Mannschaft des VFL Wolfsburg aufgrund Spielermangel die Teilnahme kurzfristig absagen musste, begrüßte Frauenfußball-Koordinator Alessandro Cyris die Mannschaften vom FFC Wacker München, FSV Mainz 05 und Hannover 96 auf der Sportanlage an den Giesewiesen. In Spielen über jeweils 2 x 25 Minuten traf eine urlaubsbedingt dezimierte und mit U-15-Spielerinnen ergänzte Mannschaft des KSV Hessen Kassel auf drei hochklassige Gegner und behielt am Ende mit drei Siegen und 9:3 Toren die Oberhand.

Im dritten und letzten Spiel der Junglöwinnen wartete der Regionalligist Hannover 96, bis dahin ungeschlagen und mit 10:1 Toren treffsicherste Mannschaft, auf das Team von Karina Krohne und Hasret Cakar. Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der sich keine Mannschaft eine Blöße geben wollte. Nach einigen Halbchancen auf beiden Seiten brachte 96-Akteurin Lele Schramm ihre Farben in der 19. Minute in Führung und nun sah es so aus, als könnten die vor der Partie noch weiter dezimierten Junglöwinnen (Khaya Roos, Josefine Fölsch und Ella Salzmann konnten angeschlagen nicht mehr eingesetzt werden) nicht mehr zurückkommen. Doch die von der nimmermüden Amelie Wicke angetriebenen U-17-Juniorinnen des KSV wollten sich einfach nicht geschlagen geben und konnten in Minute 33, nach Vorarbeit von Wicke, durch Sturmführerin Paulina Kapsa ausgleichen. Und nach einer Energieleistung und schöner Flanke von Marlene Remus gelang Lou Klöcker in der 37. Minute sogar noch der 2:1 Siegtreffer. So setzte sich der KSV Hessen Kassel am Ende ohne Punktverlust gegen drei gute Gegner durch und konnte auch mit stark dezimiertem Kader Selbstvertrauen für die anstehende Hessenligasaison tanken. Besonders erfreulich waren die starken Leistungen der kurzfristig vom Trainerteam akquirierten C-Juniorinnen Mila Neuhof, Lou Klöcker und Ella Salzmann, die sich nahtlos in die Mannschaft integrierten und mit sehr starken Leistungen auf sich aufmerksam machen konnten.

Ein Besonderer Dank des KSV Hessen Kassel gilt den Machern von Ory´s und Yasse´s Pizzeria Cavalino aus Heiligenrode sowie den Verantwortlichen des REWE-Marktes Tietz in Bettenhausen, die für die teilnehmenden Teams ausreichend Wasser und Obstkörbe zur Verfügung gestellt haben. Hierfür nochmal ein großes Dankeschön.