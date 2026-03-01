Gelungener Kaltstart für den JFV Biber gegen Kickers Emden

– Foto: Harneit

Neue Liga, ungewisse Form und ein namhafter Gegner: Für die A-Junioren des JFV Biber hätte die Premiere in der Niedersachsenliga kaum spannender sein können. Am Ende stand ein verdientes 1:1-Unentschieden gegen das Jugendleistungszentrum (JLZ) des BSV Kickers Emden.

Zwar gingen die Gäste in der 34. Minute durch Les Marvin Hinz mit 0:1 in Führung, doch der JFV bewies Moral und blieb spielerisch auf Augenhöhe. Die Belohnung für den hohen Aufwand folgte in der Schlussphase: In der 74. Minute war es Julian Michel Bredehöft, der den vielumjubelten Ausgleich markierte. Der Youngster ist kein unbeschriebenes Blatt: Bereits in der Hinrunde schnupperte er bei der 1. Herren des FC Geestland in der Bezirksliga ordentlich Höhenluft.

Die Vorzeichen waren für die Mannschaft von Trainer Niels Bardenhagen alles andere als ideal. Eine durchwachsene Vorbereitung – dem vielem Schnee und Eis geschuldet – ließ vor dem Anpfiff viele Fragen offen. Kurz vor dem ersten Plichtspiel gewann das Team dann gegen die Bezirksligaelf vom TSV Sievern ein Testspiel und holte sich viel Selbstvertrauen. Zum Auftakt in die Niedersachsenliga zeigten sich die Biber dann wenig beeindruckt vom größeren Namen der Emder.

Bardenhagen: „Das macht Mut“

Trainer Niels Bardenhagen gab nach dem Schlusspfiff einen Einblick in die Gefühlswelt des Aufsteigers: „Vor dem Spiel konnten wir überhaupt nicht einschätzen, wo wir stehen. Umso erfreulicher ist es, dass wir spielerisch richtig gut mithalten konnten und uns einige gute Chancen herausgespielt haben.“

Trotz der Freude über den Punkt blieb ein kleiner Wermutstropfen, denn der JFV hatte phasenweise sogar die Nase vorn. „Unterm Strich sind wir mit dem 1:1 sehr zufrieden, auch wenn wir im Nachhinein die besseren Torchancen hatten und das Spiel vielleicht sogar hätten gewinnen können“, bilanzierte Bardenhagen, der mit seiner Mannschaft in der Niedersachsenliga kein Punktelieferant sein will.



Tore: 0:1 Hinz (34.), 1:1 Bredehöft (74.) Spielort: Frelsdorf